İnşaat Mühendisleri Odası, 82. ECCE Genel Kurul Toplantısı’nda temsil edildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi’nin (ECCE) 82. Genel Kurul Toplantısı’nda temsil edildi.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, ECCE Genel Kurul Toplantısı, geçtiğimiz hafta Portekiz’in Braga kentinde, Portekiz Mühendisler Odası Kuzey Bölgesi ev sahipliğinde yapıldı.

Avrupa’nın 23 ülkesinden inşaat mühendisliği kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıya, İnşaat Mühendisleri Odası adına Başkan Abdullah Ekinci, Genel Sekreter Hüsnü Coşan ve Sayman Üye Ayşe Pekrioğlu Balkıs katıldı.

Üç gün süren Genel Kurul’da, Avrupa inşaat mühendisliği mesleğinin ve inşaat sektörünün güncel sorunları, sektörel dönüşüm süreçleri ve geleceğe yönelik stratejiler ve fırsatlar ele alındı; ECCE’nin faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda, “İnşaatın Modernizasyonu: Avrupa’nın Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Dijital Geleceğinin Mühendisliği” başlıklı Braga Bildirgesi kabul edildi. Bildirgeyle, Avrupa’nın konut ihtiyacının karşılanması, inşaat sektöründe dijital dönüşümün hızlandırılması, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması, sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve mühendislik becerilerine yatırım yapılması yönünde ortak hedefler ortaya konuldu.

Genel Kurul’da ayrıca ECCE’nin yeni Ana Sözleşmesi kabul edildi, Mesleki Davranış ve Etik Kuralları güncellenerek yürürlüğe alındı.

Yapay zeka ve dijital mühendislik alanında pozisyon belgesi hazırlandı

Toplantının gündem başlıklarından birini de yapay zeka ve dijital mühendislik alanındaki gelişmeler oluşturdu. Bu kapsamda ECCE AIDE Yapay Zeka ve Dijital Mühendislik Pozisyon Belgesi kabul edildi.

Belgede, yapay zeka teknolojilerinin inşaat mühendisliğinde sunduğu fırsatların yanı sıra insan denetimi, mesleki sorumluluk, etik kullanım, veri güvenliği, şeffaflık, siber güvenlik ve mühendislerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi gibi konulara dikkat çekildi.

Teknik oturumlarda Avrupa’nın büyüyen konut sorunu da ele alındı. Uygun maliyetli, kaliteli, sürdürülebilir ve afetlere karşı dirençli konut üretimine yönelik mühendislik çözümleri değerlendirildi; Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda yerleşim alanlarının nasıl şekillendirileceği tartışıldı.

Açıklamada, İnşaat Mühendisleri Odası’nın uluslararası platformlarda ülkeyi temsil etmeye ve küresel ölçekte yürütülen çalışmalara katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.