Girne'de araç yayaya çarptı…

Girne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazada, yaya, araç sürücüsü ve araçta bulunan çocuk yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi’nde, 23 yaşındaki Nurulhude Subaşı VK 870 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen 22 yaşındaki yaya Ece Tuana Erdem'e çarptı. Ardından, kontrolsüzce yoluna devam eden VK 870 plakalı araç, kaldırımdaki taş saksı ile servi ağacına da çarpıp durdu.

Kazada, yaralanan yaya Ece Tuana Erdem, araç sürücüsü Nurulhude Subaşı ve araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki çocuk, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Nurulhude Subaşı ve Sabahatsu Subaşı tedavilerinin ardından taburcu olurken, Ece Tuana Erdem sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı.