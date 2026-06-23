“Maaşları ödeyebilmek için 1 milyar 130 milyon TL’lik yeni borçlanma”

UBP-DP-YDP Hükümeti maaş ödemelerini gerçekleştirebilmek amacıyla yeni bir borçlanmaya gidiyor.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine'nin 6 milyon dolar, 2 milyon euro ve 12 milyon sterlin tutarında yeni borçlanma gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Barçın, söz konusu rakamların güncel kur karşılığıyla yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL’ye denk geldiğini belirtti.

Borçlanmanın maaş ödemelerinde kullanılacağını kaydeden Barçın, hükümetin ekonomik yönetimini eleştirdi. Sürekli borçlanmanın sürdürülebilir olmadığını belirten Barçın, mevcut ekonomik politikaların ülkeyi daha fazla borç yükü altına soktuğunu ifade etti.

Hükümetin ekonomi anlayışını da hedef alan Barçın, olası bir yönetim değişikliğinde üretimi artırmaya, ekonomide güven ortamını yeniden tesis etmeye ve kamu kaynaklarını halkın yararına kullanmaya odaklanacaklarını vurguladı.

Barçın, mevcut yapının değişmesi gerektiğini belirterek, halkın ekonomik olarak rahatlayacağı bir düzenin kurulacağını sözlerine ekledi.