Çelik: Seçimde cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'de AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin sorularını yanıtlayan Çelik, Erdoğan'ın adaylığı hakkında "Partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir" dedi.

Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hem erken seçim yapılmayacağı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması gerektiğine dair açıklamaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarını "şükranla karşıladıklarını" söyleyen Çelik, bu açıklamanın "Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olduğunu" ifade etti.

Nasıl gündeme geldi?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 15 Haziran'da Anadolu Ajansı'na yazdığı analizde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Uçum yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek kapsamlı birikimi gerekse etkili ve dünya ölçüsündeki liderliğiyle bir dönem daha dış ve iç süreçlerde Türkiye'ye hizmet etmesi ülkenin ihtiyacıdır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kere daha aday olmasının mümkün olduğunu, bunun için Meclis'in 360 vekilin desteğiyle seçim kararı alması gerektiğini yazmıştı.

2028'den önce bir erken seçimin Türkiye'nin yararına olmayacağını belirten Uçum, bunun yerine seçimin 7 Mayıs 2028 olarak öngörülen normal zamanından bir iki hafta önce yapılmasını önermiş ve tarih olarak, başkanlık sistemi referandumunun yapıldığı 16 Nisan 2017'nin 11'inci yılına denk gelen 16 Nisan 2028'i işaret etmişti.

Uçum "bunun güçlü bir sembolik mana taşıyacağını" da eklemişti.

Bundan bir gün sonra bu konudaki görüşleri sorulan Bahçeli ise "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla danışmanın verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur" diyerek bu tarihe yeşil ışık yakmıştı.

Nasıl mümkün olabilir?

Parlamenter sistemde Meclis'in erken seçim kararı alması için vekillerin çoğunun bu yönde oy kullanması yeterliydi.

Fakat başkanlık sistemine geçildiğinde bu oran artırıldı. Artık vekillerin beşte üçünün oyu gerekiyor.

Bu da 600 sandalyeli Meclis'te 360 vekil anlamına geliyor.

TBMM'nin internet sitesindeki en güncel verilere göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP ile dışardan destekleyen HÜDA Par ve DSP'nin sandalye sayıları 327.

Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın erken seçim için en az 33 vekilin daha desteğini bulması gerekiyor.

Muhalefette CHP ve DEM Parti dışında hiçbir parti en az 33 sandalyeye sahip değil.

Diğer muhalefet partilerinin vekil sayıları ise şöyle: