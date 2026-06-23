“Ölüm raporu yetmedi, eşinden mezarın fotoğrafını istediler”

Lefkoşa’da iki yıl önce yaşamını yitiren Süleyman Serkan Gezmen’in ailesi, yurt dışına çıkış işlemleri sırasında beklenmedik bir taleple karşılaştı.

YENİDÜZEN’e ulaşan aile, ölüm raporları ve resmi evraklara rağmen, kaydın kapatılabilmesi için Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından mezarın fotoğrafının istendiği öne sürdü.

39 yaşındaki Süleyman Serkan Gezmen, 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 05.30 sıralarında Minareliköy’deki evinde aniden rahatsızlanmış, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Gezmen’in cenazesi, ölüm raporları ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye götürülerek defnedildi.

Yurt dışına çıkış işlemlerinde yeni talep

Ailenin iddiasına göre, aradan geçen iki yılın ardından Gezmen’in eşi ve çocuklarının yurt dışına çıkış işlemleri sırasında, aile kayıtlarının kapatılabilmesi için babanın ölümüne ilişkin belge talep edildiği belirtildi.

Ailenin aktardığına göre, mevcut ölüm raporlarının sunulmasına rağmen Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından ölümün teyidi için ek belge istendi. İddiaya göre aileden, Süleyman Serkan Gezmen’in mezarının fotoğrafının çekilerek dosyaya eklenmesi talep edildi.

“Kaymakamlık mezar fotoğrafı istiyor, şaka gibi”

Aile, resmi makamlar tarafından düzenlenen ölüm raporlarının yeterli görülmediğini belirterek yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

Süleyman Serkan Gezmen’in kardeşi Hüseyin Gezmen, yaşanan sürecin anlaşılır olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Cenazeyi teşhis eden benim. Tüm raporlarla birlikte ülke değiştirmişim, cenazeyi bir de 400 kilometre karayolu ile taşıyabilir diye evrak bile almışım. Ama Kaymakamlık mezar fotoğrafı istiyor, şaka gibi.”

Öte yandan YENİDÜZEN, konuyla ilgili Lefkoşa Kaymakamlığı’nı aradı ancak ulaşamadı.