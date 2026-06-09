“Yapılan zamların bedeli halka ödetiliyor”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, KIB-TEK’in geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili yeni verilerin ortaya çıktığını belirterek, kurum üzerinden yapılan uygulamaların yurttaşların elektrik faturalarına milyarlarca liralık ek yük getirdiğini söyledi. Şahiner, elektrik maliyetlerinin düşürülmesinin kamu maliyesinin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını ifade ederek, hükümetin maliyetleri kontrol etmek yerine zamların yükünü halka yansıttığını kaydetti.

KIB-TEK’te bir dönem “ihale mafyası” ve “vurgun düzeni” olduğunu söyleyenlerin bugün sessiz kaldığını belirten Şahiner, “KIB-TEK’te tarihi vurgunlar ve Kıbrıs Türk halkının ödeyeceği bu peşkeş düzeni yüzünden milyarlarca Türk Lirası ekstradan elektrik faturaları oluşuyor dedi.

“İdare mutlaka KIB-TEK’in harcadığı her kuruşun peşinde olmalıdır”

Elektrik maliyetlerinin aşağı çekilmesinin kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıdığını kaydeden Şahiner, KIB-TEK’in uyguladığı elektrik tarifelerinin enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 5,5’lik ağırlığa sahip olduğunu söyledi.

Elektrik fiyatlarının piyasada dolaylı etkiler yaratarak çarpan etkisi oluşturduğunu ifade eden Şahiner, “İdare mutlaka KIB-TEK’in harcadığı her kuruşun peşinde olmalıdır. Fakat hiç öyle bir yapı yok. Sadece kasanın başında oturup para bekleyen, deyim yerindeyse organize bir çete yaratmış durumda. Bunun bedelini de çatır çatır yapılan zamla halka ödetme niyetinde olan bir yapı” ifadelerini kullandı.

“Kamu maliyesini dizlerinin üzerine çöktürdüler”

Şahiner, kamu maliyesinin ay sonlarında bankaların kapısında beklemek zorunda kaldığını ifade ederek, yapılan hataların mali yapıyı ciddi şekilde zora soktuğunu kaydetti.

Bir yandan yerli iş insanlarının tehdit edilerek dışarıya itildiğini iddia eden Şahiner, diğer yandan bazı çevrelerin milyarlarca liralık haksız kazanç elde ettiğini ileri sürdü. KIB-TEK’in bilinçli olarak kötü yönetildiği algısı yaratılmaya çalışıldığını vurgulayan Şahiner, bunun özelleştirme söylemlerine zemin hazırladığını belirtti.

Şahiner, “Buradaki kötü yönetimin tek sorumlusu bu işten sorumlu olan bakanlardır, siyasi kadrolardır, başka biri değildir” dedi.

“Taşımacılık bedeli 150 dolarlara çıktı”

Hükümetin ilk icraatlarından birinin “tarihi bir vurgun” olduğunu hatırlatan Şahiner, yıllarca KIB-TEK’e taşınan yakıtın uluslararası ihalelerle ve kamuoyu önünde şeffaf şekilde taşındığını söyledi.

Taşımacılık bedelinin geçmişte ton başına 32 ila 38 dolar arasında değiştiğini ifade eden Şahiner, Üstel hükümetinin göreve gelmesinin ardından bu rakamın 150 dolar seviyelerine yükseldiğini söyledi.

Sayıştay raporlarında milyonlarca dolarlık zararın ve usulsüzlük iddialarının yer aldığına dikkat çeken Şahiner, söz konusu belgelerin Başsavcılığa gönderildiğini söyledi.

“Türkiye taşımacılığı üstlenecek denildi”

Şahiner, daha sonra Başbakan Ünal Üstel’in Ankara ziyareti sonrası Türkiye’nin taşımacılık maliyetlerini üstleneceğinin açıklandığını belirterek, bu uygulamanın yıllık yaklaşık 7 milyon dolarlık bir maliyete karşılık geldiğini ifade etti.

KIB-TEK’in birkaç yıl önce elektrik üretememe riskiyle karşı karşıya kaldığını da dile getiren Şahiner, bunun nedeninin yakıt taşıyan geminin Türkiye’de bağlanması olduğunu söyledi.

Şahiner, “Biz geminin TPIC’den geldiğini zannederken gemi örgüt lideri olarak anılan kişinin çıkıyor”

“Hangi ihale dosyasını açsak aynı şirketler karşımıza çıkıyor”

Şahiner, söz konusu şirketlerin daha sonra birçok ihalede karşılarına çıktığını iddia ederek, “Bu şirketler daha sonra bir sürü ihalede. Hangi dosyayı açsak bir bakıyoruz karşımıza çıkıyor” dedi.

İlk örneklerden birinin, eski UBP döneminde görev yapan KIB-TEK müdürü zamanında açılmaya çalışılan sayaç okuma yazılımı ihalesi olduğunu belirten Şahiner, söz konusu ihalenin kurumdaki ihale süreçlerine ilişkin tartışmaların başlangıç noktalarından biri olduğunu ifade etti.