“Yapılan şey, yanan ormana bir kova su dökmekle eş değer”

Biyologlar Derneği eski Başkanı, çevre aktivisti Hasan Saprten, “çam keseböceği” ile mücadele kapsamında ormanlara “predatör” böcek bırakılmasının, yanan ormana bir kova su dökmekle eş değer olduğunu söyleyerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un kurumaya yüz tutmuş ağaçlar önünde fotoğraf çektirmesinin “imaj düzeltme çabasından” başka bir şey olmadığını ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sarpten, çam keseböceklerinin istila seviyesinde olduğunu, bu nedenle ormanlara predatör böcek bırakılmasının etkisinin oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

“Dursun Bey, kurumaya yüz tutmuş ağaçların önünde fotoğraf çektirmeye utanmıyor mu?” diye soran Saprten, “Bu manzaranın sorumlusu kendisidir. Kaldı ki, madem bu böceklerle sorunu çözecebilecekti 3 yıldır o koltukta oturuyor, neden ağaçlar bu hale gelmeden bu işi yapmadı?” şeklinde tepki gösterdi.

“Bu yapılan "havadan biyolojik mücadele" ile paralel düşünülmediği sürece göstermelik olmaktan öte bir anlam taşımaz” diyen Sarpten, açıklamasında, “Bu iş, olsa olsa ormanları koruyamayarak kuruma noktasına getiren Tarım Bakanı'nın imajını düzeltme çabasıdır. Ama, nafile” dedi.

Saprten, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dostlar alışverişte görsün!

Tarım Bakanı ormanlara predatör böcek bırakmış. Predatör böceklerin kullanılması elbetteki çam kese böceği mücadelesinde olması gereken bir uygulamadır. Ancak, içinde bulunduğumuz istila seviyesinde bu gibi destekleyici yöntemlerin etkisi oldukça sınırlıdır...

Unutulmaması gereken en onemli nokta şudur; bu predatör böcekler ancak havadan ilaçlamayla çkb populasyonu yuzde 90'in üzerinde ortadan kaldırıldıktan sonra destekleyici olarak kullanılırsa ormanda ekolojik dengesinin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Aksi durum, her yer sivrisinek kaynarken sivrisinek kovucu özelliği bilinen lavanta bitkisinden bahçenize birkac kök ekmekten farksızdır. Özetle, böyle bir ortamda predatör böceklerin çkb üzerine etkisi yok denecek kadar azdır.

Çok merak ediyorum, Dursun Bey, kurumaya yüz tutmuş ağaçların önünde fotoğraf çektirmeye utanmıyor mu? Zira, bu manzaranın sorumlusu kendisidir. Kaldı ki, madem bu böceklerle sorunu çözecebilecekti 3 yıldır o koltukta oturuyor, neden ağaçlar bu hale gelmeden bu işi yapmadı?

Doğaya bırakılan 1500 böcek adapte olacak, çoğalacak ve 25 bin hektar çam ormanındaki çam kese böceklerini yiyecek demek abesle iştigaldir. Ormanlar alev alev yanıyor, sizse bir kova su dökerek iş yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz.

Sonuç olarak, bu yapılan "havadan biyolojik mücadele" ile paralel düşünülmediği sürece göstermelik olmaktan öte bir anlam taşımaz. Bu iş, olsa olsa ormanları koruyamayarak kuruma noktasına getiren Tarım Bakanı'nın imajını düzeltme çabasıdır. Ama, nafile...”