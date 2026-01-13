“Yapılan artış yasaya aykırı”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti. Federasyon, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduğu dilekçe ile, altı aylık hayat pahalılığı (HP) oranının altında kalan artışın Asgari Ücretler Yasası’na aykırı olduğunu vurguladı.

KİEF Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, Asgari Ücretler Yasası’na göre asgari ücretin, işçi ve ailelerinin insanca yaşayabilmesi için gerekli koşulları karşılayacak düzeyde ve hayat pahalılığı ile genel ekonomik seyir dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Altı aylık hayat pahalılığı oranının %21,66 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, asgari ücrete yapılan %18,39’luk artışın yasal gereklilikleri karşılamadığı ifade edildi. Bu nedenle Federasyon, Bakanlığa sunduğu itiraz dilekçesinde asgari ücrete en az hayat pahalılığı oranı kadar artış yapılmasını talep etti.

Bengihan, emekçilerin alım gücünün korunması ve yasanın gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını da belirtti.