Yangınlarla mücadele için 118 yeni itfaiyeci işe alındı

Kıbrıs’ın güneyinde, yeni itfaiye görevlilerinin işe alınmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Bakanlar Kurulu'nun 3 Temmuz tarihli kararının ardından ilgili prosedürlerin yerine getirilerek, 5 Ağustos itibarıyla itfaiyeci ihtiyacının karşılanması için 118 yeni itfaiye görevlisinin işe alındığını kaydetti.

Haberde, bu çerçevede Lefkoşa bölgesinde 30, Trodos’ta 40, Baf’ta ise 48 itfaiyeci görev yapacağı belirtildi.