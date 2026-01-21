Yangınlarda 30 kişi yaralandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında çıkan 662 yangında 30 kişi yaralandı.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, yangınlar sonucu toplam 172 milyon 333 bin 661 TL'lik zarar meydana geldi. 2024 yılında ise toplam 640 yangın meydana gelirken, yangınlar sonucu toplam 480 milyon 2 bin 775 TL'lik zarar oluştu.

196’sı Lefkoşa, 186’sı Gazimağusa, 126’sı Girne, 81’i Güzelyurt ve 73’ü İskele bölgesinde çıkan yangınların 185'i arazi, 172'si bina ve 153'ü motorlu araç yangını olduğu belirtildi.

Yangınlarda toplam 30 kişi yaralanırken, kundaklama, kasti hasar, temizlik maksatlı ve izinsiz ateş yakan toplam 18 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca İtfaiye ekipleri tarafından, 437 can kurtarma, 305 yangına karşı tedbir alma, 253 adli ölüm olaylarında soruşturma maksatlı hastaneye sevk, 135 yangın eğitimi, 112 özel görev, 26 doğal afet, 41 yol güvenliği sağlanması ve 45 trafik kazasında kurtarma olmak üzere, toplam 1354 özel servis olayı icra edildi.

2024 yılında çıkan 640 yangının, 200’ü Lefkoşa, 162’si Gazimağusa, 127’si Girne, 78’i Güzelyurt ve 73’ü İskele bölgesinde meydana geldi. Yangın çeşitleri incelendiğinde ise, ilk sırada 205 adetle arazi yangınları, ikinci sırada 151 adetle motorlu araç yangınları ve üçüncü sırada 135 adetle bina yangınları yer aldı.

Ayrıca İtfaiye ekipleri tarafından 407 can kurtarma, 301 yangına karşı tedbir alma, 212 adli ölüm olaylarında soruşturma maksatlı hastaneye sevk, 208 yangın eğitimi, 107 özel görev, 50 doğal afet, 35 yol güvenliği sağlanması ve 27 trafik kazasında kurtarma olmak üzere, toplam bin 347 özel servis olayı da başarıyla icra edildi.

Tedbir ve önlemler

PGM-İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangınların önlenmesi amacıyla şu uyarılar da yapıldı:

“Yeni yapılacak binalara ait proje planları incelenerek alınması gereken önlemler belirlenip, ilgili dairelere raporlar sunulmuştur. Mevcut binalar (turistik tesisler, yurtlar, okullar, Devlet kurum ve kuruluşları) teftiş edilerek alınması gereken yangın önlemleri belirlenmiştir. Ev yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla; Kullanmadığınız elektrikli cihazların fişini prizde takılı olarak bırakmayınız. Çoklu priz/priz çoğaltıcısı ve benzeri ürünlerde, fazla elektrik akımı tüketen (elektrikli soba, ütü v.b.) elektrikli cihazları aynı anda çalıştırmayınız. Baca temizliği ile birlikte kombi/şofben gibi cihazların bakım ve tamiratlarını da yetkili servislere düzenli olarak yaptırınız. Mutfak perdelerinin ocaktan uzak olmasına dikkat ediniz. Kullandığınız ısıtıcıların (soba, şömine) yakınında kolay tutuşabilen madde ve malzemeler bulundurmayınız. Yatmadan önce elektrikli sobanızı mutlaka söndürün ve tüm ısıtıcıları kapatarak fişlerini prizden çekiniz. Şömine ve odun sobalarından çıkması muhtemel kıvılcımlara karşı tedbir alınız.”