Yangınlar konusunda kırsaldaki yerel yönetimlerden yükselen ses:“Donanım sağlansın, ilk biz müdahale edelim!”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Orman ve arazi yangınları yerel yönetimleri de harekete geçirdi. Özellikle kırsaldaki belediyelerin başkanları daha fazla yetki ve “ilk müdahaleyi” yapacak donanım istedi, hükümete çağrıda bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan belediye başkanları, belediyelerin kendi imkânlarıyla bölgelerindeki yangınları önlemek adına gerekli hazırlıkları yaptığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yangınlarda büyük özenle çalıştığına dikkat çeken belediye başkanları, ilk müdahaleyi yapma konusunda gerek ekipman, gerekse araç gereç bakımından belediyelerin desteklenmesi gerektiğini belirtti ve hükümetin bu konuda çalışma yapmasını talep etti.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Belediyelerde yeterli imkân olsa en azından ilk müdahaleyi yapıp, yangının büyümesi engeller. Bu konuda çalışma yapılması şart” dedi.

Doğal güzelliği ve bakir kırsalı ile bilinen Dipkarpaz’ın Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise, bölgelerine en yakın itfaiye aracının 35 kilometre uzakta olmasından sitem etti, “20 dakika boyunca müdahale edilmeyen bir yangın, büyük bir yangına dönüşmez mi?” diyerek soru sordu.

Belediye Başkanları ne dedi?

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Belediyeler yangına aniden müdahale edebilecek konuma gelmeli”

“Belediyeler de yangına aniden müdahale edebilecek konuma gelmeli. Yangını önleyebilecek gerekli temizlikler yapılıyor ama belediyelerin işi bununla sınırlı kalmamalı”

“Kuzey Mesarya’da mera ve kuru alan çoktur. Biz Geçitkale Belediyesi olarak çıkan her yangına elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyoruz. Geçitkale’de itfaiye var ancak araç gereçleri ne yazık ki kötü durumdadır. Araçlar ne yazık ki bir araziye girdiği zaman batabiliyor. Biz greyder veya tankerlerimizle müdahale ediyoruz ama dağlık alanda yangın çıktığı zaman yetersiz kalabiliyoruz. Bu noktada bir çalışma yapılması şart. Gerek itfaiye, gerekse Orman Dairesi ekipleri özverili bir şekilde çalışıyor ama bu konuda belediyelerin de eli güçlendirilmeli. Belediyeler de yangına aniden müdahale edebilecek konuma gelmeli. Yangını önleyebilecek gerekli temizlikler yapılıyor ama belediyelerin işi bununla sınırlı kalmamalı. Her yıl yüzlerce dönüm arazi kül oluyor. Daha aktif olmalıyız.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Bazı orman yollarımız temizlenmeli”

“Bölgemizdeki en büyük sıkıntı bazı orman yollarının temizlenmemesi. O noktalardan araba çıkamıyor. Gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı”

“Biz Alsancak Belediyesi olarak Orman Dairesi ve bölgedeki özel mülk sahiplerine yazı yazdık. Orman Dairesi’ne yazdığımız yazıda bazı orman yollarımızın 3 yıldır temizlenmediğini ve bu yolların temizlenmesi gerektiğini dile getirdik. Yol kenarlarını temizliyoruz, şehrin içinde de sıkıntı olabilecek noktalara dokunuyoruz. Eğer özel mülk sahipleri temizlemesi gereken yeri temizlemezse, biz belediye olarak temizleyip, bunu faturalandırıyoruz. Alsancak Belediyesi olarak çıkan yangına tankerlerimizle veya personellerimizle katkı koyabilecek noktadayız ve her zaman hazırız. Ancak bölgemizdeki en büyük sıkıntı bazı orman yollarının temizlenmemesi. O noktalardan araba çıkamıyor. Gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı.”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Trafo altları olabildiğince hassas bir biçimde temizlenmeli”

“Yangın konusunda belediyelerin yapabilecekleri sınırlıdır. Bu bağlamda biz Lefke Belediyesi olarak yapabileceğimizi yapıyoruz”

“Bilindiği üzere yangınlar konusunda belediyelerin yapabilecekleri sınırlıdır. Bu bağlamda biz Lefke Belediyesi olarak yapabileceğimizi yapıyoruz. Yol kenarlarını sık sık temizliyoruz. Yangına sebebiyet verebilecek en küçük noktada bile hassas davranıyoruz. Bölgemizde orman yollarımızın hepsi temiz o noktadan bir sıkıntımız yok. Esas sıkıntımız trafoların bulunduğu bölümlerdedir. Trafo altları olabildiğince hassas bir biçimde temizlenmeli. Oradan çıkan en küçük bir kıvılcım çok şeye mal olabiliyor. Bunu geçmiş yıllarda yaşadık. Bu konuya özen göstermeliyiz.”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:

“Belediyelerin yetki ve sorumlulukları artırılmalı”

“Belediyelerde yeterli imkân olsa en azından ilk müdahaleyi yapıp, yangının büyümesi engeller. Bu konuda çalışma yapılması şart” dedi.

“Yol kenarları ve boş alanların temizliği yapılıyor. Bir yangın esnasında İtfaiye ekipleri ve Orman Dairesi ekiplerine yardım etmekten kaçınmıyoruz ama günün sonunda yapabileceklerimiz bir noktada sınırlı kalıyor. En basit örneği bizim bir su tankerimiz bile olmamasıdır. Yasalara göre bu böyle ama bence bu yasa güncellenerek belediyelerin bu konuda yetki ve sorumlulukları artırılmalı. Bu konuda kaynak aktarılmalı, belediyeler gerek araç gereç, gerekse donanım oluşturmalı. Örneğini geçen yılki yangında yaşadık. Kormacit köyünde başlayan yangın, Güzelyurt’a ulaştı. Ekipler, yangın noktasına gidene kadar yangın yürüdü ve büyük bir yangın haline geldi. Belediyelerde yeterli imkân olsa en azından ilk müdahaleyi yapıp, yangının büyümesi engeller. Bu konuda bir çalışma yapılması şart.”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan:

“Gerekli tedbirlerin alınması için söylem var icraat yok”

“Bugün, ormanlık alan sadece Esentepe’de kaldı. Gerekli uyarıları yapıyoruz ancak bu sadece lafta kalıyor. İnsanlarımız da bu konuda özen gösterip ona göre davranmalı, Başka Kıbrıs yok.”

“Her yıl yaz ayları başlangıcında belediyeler yol kenarlarını temizliyor ama ne yazık ki bir tek bununla kalınıyor. Gerekli tedbirlerin alınması için sürekli uyarılarda bulunuyoruz ancak en küçük yangına bile kimse müdahale edemiyor. Ben, Esentepe Belediyesi’nde 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum ve 7 yıldır hep aynı şeyler söyleniyor. İş, uygulamaya ve icraat yapmaya gelince ne yazık ki olmuyor. Bugün, ormanlık alan sadece Esentepe’de kaldı. Gerekli uyarıları yapıyoruz ancak bu sadece lafta kalıyor. İnsanlarımız da bu konuda özen gösterip ona göre davranmalı, Başka Kıbrıs yok.”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“Bize en yakın itfaiye 35 km uzaklıkta…”

“20 dakika boyunca müdahale edilmeyen bir yangın, büyük bir yangına dönüşmez mi?”

“Bölge olarak büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğumuz için bize düşen temizlik görevini her yıl yapıyoruz. Çıkan en küçük bir yangına gerek bölge insanımız tankerleriyle, gerekse belediye olarak bizler müdahale edebiliyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız bölgemizde bir itfaiye aracının olmamasıdır. Bize en yakın itfaiye 35 km uzaklıkta olan Yeşilköy’dedir. Burada bir yangın çıktığında bu aracın bölgeye ulaşması en az 20 dakika sürer. Peki, 20 dakika boyunca müdahale edilmeyen bir yangın, büyük bir yangına dönüşmez mi? Bunu defalarca söyledik ama kimse bizi dinlemedi. 11 Ağustos’ta bu konuda Türkiye’ye gideceğim. Bize ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasından usandık artık.”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Hükümet yangınlar konusunda ciddi çalışmalar yapmalı ve yürürlüğe koymalı”

“Belediyeler için bir reforma gidilmesinin şart olduğunu söylüyoruz ama eğer bir reform olacaksa her noktadaki eksiklikler giderilmeli ve bazı sadece tabelası olan devlet daireleri de kapanmalı. Çünkü onların görevlerini de ne yazık ki belediyeler yapıyor”

“Bizim bölgemiz ormanlık alanda bulunan bir bölgedir ve bizim görevimiz olmamasına rağmen her yıl gerekli çalışmaları yapmaktan kaçınmıyoruz. Geçtiğimiz günlerde büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Ekipler oradaydı ama hem biz Lapta Belediyesi olarak, hem de bölge halkımız oradaydı ve yangının söndürülmesinde bizler önemli rol oynadık. Belediyeler için bir reforma gidilmesinin şart olduğunu söylüyoruz ama eğer bir reform olacaksa her noktadaki eksiklikler giderilmeli ve bazı sadece tabelası olan devlet daireleri de kapanmalı. Çünkü onların görevlerini de ne yazık ki belediyeler yapıyor. Merkezi hükümet yangınlar konusunda ciddi çalışmalar yapmalı ve yürürlüğe koymalı. Bu çalışmalara Lapta Belediyesi olarak destek vermeye hazırız.”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Kırsal kesimlerdeki belediyelere tanker tahsis edilmeli”

“Özellikle kırsal kesimlerde bulunan belediyelere ekstra tanker tahsis edilmeli. Çünkü ekipler gelene kadar ilk müdahalenin yapılması çok önemli. Eğer ilk müdahale 10 dakikada yapılabilirse o yangın büyümez”

“Hava sıcaklıkları arttık sonra yangın riski de doğal olarak artıyor. Biz Dikmen Belediyesi olarak gerek araç donanımı, gerekse personel anlamında ilk müdahale yapmaya hazırız. Temizlik anlamında gerekli çalışmaları da yaptık. Ancak bizim dışımızda devletin bu konuda üstüne düşenleri yapması gerekiyor. Özellikle kırsal kesimlerde bulunan belediyelere ekstra tanker tahsis edilmeli. Çünkü ekipler gelene kadar ilk müdahalenin yapılması çok önemli. Eğer ilk müdahale 10 dakikada yapılabilirse o yangın büyümez. Bence burada belediyelerden çok hükümetin çalışma yapması gerekmektedir.”