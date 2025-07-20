Yangından 7 kişi etkilendi

Gönyeli'de Şht Ali Yusuf Hacı Sokak üzerinde, Ramadan - 9 apartmanında bir dairede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu apartmanda mahsur kalan yedi kişi itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahalesi ile kurtarılarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiler.

Soruşturma devam ediyor.