Yangın Tatlısu’ya doğru ilerliyor

Mersinlik bölgesinde çıkan yangın henüz kontrol alınamadı.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu son durumla ilgili açıklama yaptı.

Toroslu, yangının Doğu ve Kuzey kesimlerde kontrol altına alındığını fakat batı yönünden kontrol alınamadığını kaydetti.

Yangının Tatlısu’ya doğru ilerlediğini kaydeden Toroslu, asker, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve ilerlemesini engellemek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.