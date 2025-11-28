Yangın söndürme uçaklarının güneyde kalma süreleri uzatılıyor

Kıbrıs’ın güneyine Ürdün'den getirilen iki yangın söndürme uçağının kalış süresinin uzatılması için girişim başlatıldı.

Fileleftheros gazetesi, Ürdün'den getirilen ve Mart ayından beri Larnaka’dan yangın söndürme faaliyetlerine katılan iki “Tractor 802” tipi uçağın hizmet sürelerinin uzatılması yönünde girişim başlatıldığını yazdı.

Haberde, Ürdün Tarım Bakanı Saeb Al-Khraisat’ın dün adanın güneyine gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Kıbrıslı Rum yetkililerle birlikte iki uçak ve ekipleri ziyaret ettiği belirtilirken, bölgeyi etkileyen kuraklık sebebiyle yangın tehlikesinin devam ettiğini düşünen Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, uçakların kalışının Aralık ayının ilk 15 günün kapsayacak şekilde uzatılması girişimini Lübnan makamlarına ileteceği vurgulandı.