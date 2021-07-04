Yangın kontrol altına alınamıyor

Kıbrıs’ın güneyinde Limasol’da başlayan ve Larnaka’ya kadar ilerleyen yangın halen kontrol altına alınamadı.

Odou köyünde 4 Mısırlı’nın kayıp olduğu ve hayatlarından endişe edildiği açıklandı.

Limasol’un Arakapas köyünde başlayan yangını kontrol altına almak için pazar gün doğumuyla birlikte çalışmalar yeniden başladı.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın şiddeti artmadan yangınla mücadelede mümkün olduğu kadar çok yer kazanmak için Larnaka ve Limasol'un dağlık bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda yangın uçağı ve helikopteri de yangına müdahale ediyor.

10 köydeki ev ve mülklere ek olarak 55 kilometrekarelik yabani bitki örtüsünün tümüyle yandığı açıklandı.

Kıbrıs Orman Bakanlığı, bunun belki de Kıbrıs tarihinde bugüne kadarki en büyük yangın olduğunu tahmin ediyor.

Kıbrıs’ın güneyindeki imkanlar yanısıra Yunanistan’dan gelen uçaklar da yangına müdahale ediyor, ayrıca İsrail ve İtalya’dan da yangın helikopteri bekleniyor.

İtfaiye sözcüsü Andrea Ketti'ye göre, "operasyonlar gece boyunca sürdü. Alevler sabaha kadar dinmedi.

Yangın sonucu Eptagonia, Akapnos, Oras, Melini, Sykopetra, Odos, Agioi Vavatsinia köyleri boşaltıldı.

Tatar’dan yardım talebi

Öte yandan Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaparak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Tatar, “yangına müdahale için yardım teklifinde bulunduğunu” da dile getirdi.

Tatar şu açıklamayı yaptı:

“Trodos'un Limasol'a bağlı Arakapa bölgesinde başlayan ve şiddetli rüzgarla bölgeye yayılan yangın , insani konular en büyük hassasiyetimizdir, bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz, dilerse yardıma hazırız şeklinde kendisine açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerinde bulundum.”