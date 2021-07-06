Yangının bilançosu: 3 bin 134 hektarlık alan ve 347 konut yandı

Limasol’da başlayan ve hızla Larnaka köylerine de yayılarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine mal olan yangında 3 bin 134 hektarlık alanın yandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Copernicus: 3 bin 134 Hektar Yanmış Alan” başlıklı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Uydu Haritalama Hizmeti olarak bilinen Copernicus’un (Kopernik), cumartesi günü Limasol’da 3 bin 134 hektarlık bir alan yandığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun uydu haritalama hizmetleri tarafından yayımlanan bilgilere göre, şu ana kadar 3 bin 134 hektarlık alan tamamıyla yanarken, bölgedeki 2 bin 366 hektarlık orman alanı ile 2 bin 482 hektarlık tarım arazisi de yangından etkilendi.

Bölgedeki 347 konutun da yandığı belirtildi.

Larnaka'nın dağlık bölgesindeki tüm evler ve Meşara ormanının da tehdit altında olduğu belirtilen haberde, yıkımın boyutunun sarsıcı olduğuna dikkat çekildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandros yangından ötürü yalnızca Maşera ormanının değil bölgede bulunan tüm köylerin de tehlikeye girdiğini dile getirdi.

Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos’un yangın konusunda kendilerine yöneltilen eleştirilere dün yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Pelekanos açıklamasında, itfaiye ile genel olarak devlet mekanizmasının yangına hızlı ve mevcut koşullarda etkili bir şekilde reaksiyon verdiğini dile getirdi.

Yangının neden olduğu zararın büyüklüğüne rağmen, olası bir başarısız reaksiyonun son derece trajik sonuçlara neden olacağını dile getiren Pelekanos, yangına verilen reaksiyonun etkili olduğunun, yangının 18 saatten az bir sürede kontrol altına alınmış olmasından görülebileceğine işaret etti.

AB’den destek talep edilecek

Fileleftheros ise haberinde, yangından 80 civarında evin zarar gördüğünü yazarken, İçişleri Bakanı Nikos Nuris, RİK’e yaptığı açıklamada, meydana gelen zararların giderilmesi için AB’nin ekonomik desteğinin isteneceğini söyledi.

Gazete, başka bir haberinde ise, bir tavuk üretim çiftliğinin Larnaka’nın dağlık bölgesinde bulunan 4 tesisindeki 80 bin tavuğun yangın sonucunda telef olduğunu ve meydana gelen zararın 1 milyon Euro’yu geçeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.