Yalınkaya: “Halen maaş alamayan belediye emekçileri var”

Maliye Bakanlığı’nın, belediyelere devlet katkısını yatırmamasıyla yerel yönetimde gündeme gelen ‘maaş’ sancısı hala sürüyor. Birçok belediye, personeline Mart ayı maaşını ödeyemedi.

Avans talebinde bulunan bazı belediyelerde hala maaş ödemesi yapılmadığını kaydeden Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, Maliye Bakanlığı’ndan aldıkları bilgide belediyelere yarın avanslarının yatırılacağı, maaşların ödenebileceğini ifade etti.

Yalınkaya, “Artık bu ortadan kaldırılmalı, belediyelerin bütçeleri çok acil geçirilmeli ve yeni katkı payları düzenli yatırılmalı” dedi.

Belediyelerde örgütlü sendikalar olarak dün toplantı yaptıkları bilgisini de veren Yalınkaya, ‘belediyeler reformu ve yasası gündemi’ ile dün toplandıklarını, bugün de toplanacaklarını anlattı.

Reform konusunda da hassasiyetlerini dile getirdiklerini anlatan Yalınkaya, konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Yalınkaya, “Reform yapılırken bizim de taraf edilmemiz yönünde talepleriz olacak. Reforma karşı değiliz ama hangi belediyenin nereye bağlanacağı konusunda taraf olmayacağız.” yorumunda bulundu.

Belediye Başkanları “reform” çalışmasına mesafeli yaklaştı "Reform değil, sadece sayı!"

Yerel yönetimde ‘maaş’ sancısı