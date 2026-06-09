“Yalan vaatler hükümeti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Güvenlik Kamu Emekçilerinin Sorunlarını Görmezden Gelen ve Anlamayan UBP-DP-YDP Hükümeti” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında hükümeti sert sözlerle eleştiren Barçın, verilen sözlerin tutulmadığını savunarak, hükümetin şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten uzaklaştığını öne sürdü.

“Bu hükümet yalan vaatler hükümetidir”

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın 12 Mayıs 2026 tarihinde Meclis kürsüsünden verdiği sözleri hatırlatan Barçın, Gümrük Dairesi’nde yaşanan sorunlara ilişkin yapılacağı belirtilen açıklamanın aradan geçen bir aya rağmen halen yapılmadığını söyledi.

“Bu hükümet yalan vaatler hükümetidir” diyen Barçın, Berova’nın Gümrük Dairesi’nin konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağını ifade ettiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Barçın, “O yüzden Berova bana manipülasyon yapıyorsun demeye yeltenmesin. Bu topluma yalan söylediğini herkes gördü” ifadelerini kullandı.

“KIB-TEK’in mali raporları dört yıldır yayımlanmıyor”

Barçın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) mali raporlarının yayımlanmaması konusunu da gündeme taşıdı. Başbakan Ünal Üstel’in göreve gelmesinden bu yana geçen dört yıllık süreçte kurumun mali raporlarının yayımlanmadığını vurgulayan Barçın, bu konuda da herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Hükümetin denetimden kaçtığını ileri süren Barçın, KIB-TEK’teki yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek, “Üstel, bu yolsuzlukların ortaya çıkacağını düşündüğü için mali raporlar yayımlanmıyor” dedi.

Meclis kürsüsünden daha önce Başbakan Üstel’e bu raporların neden yayımlanmadığını sorduğunu anımsatan Barçın, Üstel’in kendisine “Rahat ol Barçın, yayımlarız” yanıtını verdiğini söyledi. Ancak aradan geçen süreye rağmen herhangi bir raporun yayımlanmadığını belirten Barçın, denetimlerin yapılıp yapılmadığı ve söz konusu raporların hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda dahi şüphe duyduğunu ifade etti.

“Denetimden ve hesap verebilirlikten kaçıyorlar”

Gümrük Dairesi’ne ilişkin açıklamaların yapılmaması ve KIB-TEK’in mali raporlarının dört yıldır yayımlanmamasının hükümetin izlediği siyaseti ortaya koyduğuna dikkat çeken Barçın, “UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yaptığı siyasetin yalan siyaseti olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Barçın, hükümetin denetimden ve hesap verebilirlikten kaçtığını, şeffaflıktan uzaklaştığını ve yolsuzluk iddialarına kulaklarını tıkadığını vurgulayarak, “Usulsüzlükleri kabul eder bir pozisyona geldiler. Bu asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik kamu emekçilerinin sorunlarından koptular”

Konuşmasının devamında güvenlik kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Barçın, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamayı eleştirdi.

Berova’nın çalışma süresi ile çalışma saati arasındaki hukuki farkı bilmediğini öne süren Barçın, güvenlik kamu emekçilerinin çalışma saatlerinin 17.30’a uzatıldığını söylerken doğru bir ifade kullandığını belirtti.

“Ben çalışma süresi uzatıldı diye bir ifade etmedim” diyen Barçın, asıl sorunun hükümetin güvenlik kamu emekçilerinin yaşadığı sıkıntılardan uzaklaşması olduğunu ifade etti.

Barçın açıklamasının sonunda, “Bu insanları dinlemek veya anlamak istemiyorlar” ifadelerini kullanarak hükümetin güvenlik kamu emekçilerinin taleplerine kayıtsız kaldığını vurguladı.