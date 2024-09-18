“Yaklaşık 410 bin TL’lik hasara neden oldu”

Gönyeli’de alkollü şekilde direksiyon başına gereçerek zincirleme kazaya neden olup, 410 bin TL’lik maddi hasar oluşturan H.K.Y. isimli zanlı, teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Cumartesi sabaha karşı saat 03.30’da Gönyeli’de meydana gelen olayda, 85 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen H.K.Y. isimli zanlının, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol dışına çıkarak oto park alanı içerisinde bulunan bir araca çarptığını anlattı.

Polis memuru, çarpışmanın etkisi ile ileriye doğru savrulan aracın, Ceremial Dental isimli yerinin ön vitrin camına çarpıp, camı kırdığını söyledi.

Polis memuru, bu esnada söz konusu aracın, yine bölgede park halinde bulunan bir başka araca çarptığını belirtti. Çarptığı aracın da savrularak, bir başka araca çarptığını belirten polis, toplamda 410 bin TL’lik maddi hasarın oluştuğunu kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.