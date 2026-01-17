Yaklaşık 3 buçuk metre yükseklikten düşen işçi beyin kanaması geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında, Mutluyaka’da bir şahsa ait inşaatının damında, izolasyon şirketi adına çalışan Muhammad Bilal (E-24), duvar üzerinden geçmek istediği sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3,45 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

24 yaşındaki Muhammad Bilal, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin kanaması teşhisi nedeniyle yapılan ameliyatın ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.