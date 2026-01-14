Gönyeli’de meydana gelen ve “Kasti Hasar ile Amme Fesatçılığı” suçlarını kapsayan olayla ilgili olarak tutuklanan Y.G. ile A.D. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Sülayman Gürtaç, zanlı A.D.’nin amme fesatçılığı, zanlı Y.G.’nin ise hem amme fesatçılığı hem de kasti hasar suçlarından tutuklandığını belirtti.

Yaklaşık 1 milyon TL’lik maddi hasar meydana geldi

Polis, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 00.10 sıralarında Gönyeli’de Kuzey Sokak üzerinde, PR 682 plakalı araç sürücüsü Y.G.’nin, eski sevgilisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle AA 891 L plakalı araç sürücüsü A.D.’yi takip ettiğini söyledi. Polis, Y.G.’nin A.D.’yi durdurmak amacıyla, AA 891 L plakalı aracın arka kısmına, kendi aracının ön kısmıyla kasten ve kanunsuz şekilde arka arkaya iki kez çarptığını ifade etti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan AA 891 L plakalı aracın, park halinde bulunan HH 900, YF 075, SZ 944, MN 274 ve LR 653 plakalı araçlara çarparak durduğunu kaydeden polis, olay sonucunda yaklaşık 1 milyon TL’lik maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Sahte trafik kazası bildirimi

Polis, olayın yaşandığı gün zanlılar Y.G. ile A.D.’nin Gönyeli Polis Karakolu’na gelerek trafik kazası yaptıklarını beyan ettiklerini, verdikleri ifadelerle amme fesatçılığı suçunu işlediklerini aktardı.

13 Ocak 2026 tarihinde yürütülen tahkikat neticesinde olayın bir trafik kazası olmadığının tespit edildiğini belirten polis, her iki zanlının da mahkemeden temin edilen derdest emri doğrultusunda tutuklandığını söyledi.

Tahkikat sürüyor

Polis, zanlı Y.G.’nin meseleyle ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, ancak bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca alınması gereken ek ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu belirten polis, Y.G. için iki gün ek tutukluluk süresi talep etti. Polis, zanlı A.D.’nin ise amme fesatçılığı suçundan teminata bağlanmasını istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı A.D.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç, zanlı Y.G. hakkında ise iki gün ek tutukluluk kararı verdi.