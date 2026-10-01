"Yakınlaşmalar belgesi, müzakereler başladığında verilecek"

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in belgeyle ilgili açıklamasına işaret ederek, Kişisel Temsilcisi’nin müzakereler başladığında ve kullanışlı hâle geldiğinde verilecek belgenin daha önce sunulmasının yeni bir anlaşmazlık başlığı açacağı sözünü hatırlattı.

Erhürman, bu sabahın ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, güneydeki Ulusal Konsey!in toplantısından sonra bazı kaynakların güneydeki haber ajanslarına yakınlaşmalarla ilgili Kıbrıs Türk tarafını suçlayan açıklamalar yaptığını belirtti.

Daha önce bu tip açıklamalara yanıt vermemeye çalıştığını anımsatan Erhürman, böyle geç saatte de açıklama yapmadığını ifade etti.

“Ancak anlaşılan o ki yeni bir evreye girdik!” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Şimdi yanıt vermez, sabahı beklersek, yine ‘niye geç yanıt verdiniz o zaman? Haberleri hep Rum basınından, kaynaklarından mı alacağız?’ gibi bazen haklı tarafları da olan sorularla karşı karşıya kalabiliriz…”

Erhürman, açıklamasının aslında yanıt değil bilgi içerdiğini kaydederek, 28 Eylül'de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ANKA Haber Ajansı'ndan Yusuf Kanlı'ya verdiği röportaja işaret etti.

ANKA Ajansı ve Haber Kıbrıs'ta yer alan röportajdaki soru ve yanıtı aynen aktarmakla yetineceğini belirten Erhürman, şunları paylaştı:

“Kanlı: ‘BM, geçmişteki yakınlaşmalara ilişkin incelemesini tamamladı. Her iki tarafa da aynı birleştirilmiş belge mi verilecek? Müzakere kayıtlarının seçici biçimde yorumlanmasının yeni bir anlaşmazlığa yol açmasını nasıl önleyeceksiniz?’

Holguin: ‘Yakınlaşmalar, her iki tarafın 2015–2017 arasında BM’ye sunduğu ortak belgelere dayanan tek bir çalışma bütünüdür. BM ayrıca arşivlerinde bulunan ve geçmiş çabaları yansıtan başka belgeleri de inceledi. Yakınlaşmaların kaydına en yakın belge, tam da 2015–2017 dönemindeki Ortak Belgelerdir.

Kıbrıs’ta yeni bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasını önlemek zor; ne yazık ki, bir anlaşmazlığı açık tutmak için her zaman bir neden bulunuyor. Anlıyorum; insanlar bana sık sık işlerin hep böyle yapıldığını söylüyor. Ancak belki de şunu düşünmemiz gerekir: Her şey hep böyle yapıldıysa, bugüne kadar çok fazla ilerleme kaydedilememesinin nedeni tam olarak bu olabilir. Bu nedenle belge, müzakereler başladığında ve kullanışlı hâle geldiğinde verilecek. Daha önce sunulması yeni bir anlaşmazlık başlığı açar.”