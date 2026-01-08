Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçişler başladı

Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş başvuruları başladı. KKTC’de farklı bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ve Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 21 fakülte ile 3 yüksekokuldan birine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, 15 Şubat tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan; Atatürk Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile birlikte Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

Son başvuru tarihi 15 Şubat!

Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 15 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye [email protected] adresinden veya 0548 843 05 35 ile +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5215) telefonlarından ulaşmak mümkün.

Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında!

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, “Kaliteli Eğitim” alanında dünyada 13’üncü, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” alanında ise 15’inci sırada yer alarak dikkat çekiyor. 92 ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği “Disiplinlerarası Bilim Sıralaması”nda ise 110’uncu sıraya yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, disiplinlerarası çalışmalardaki güçlü konumunu da ortaya koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ:

“Öğrencilerimize uluslararası düzeyde geçerliliği olan güçlü bir akademik kimlik kazandırıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitenin eğitim anlayışını değerlendirerek, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrencilerimize yalnızca bir diploma değil, güçlü bir akademik kimlik kazandırıyoruz. Bilimsel üretimi ve öğrenciyi merkeze alan eğitim yaklaşımımızla, öğrencilerimizin bilgiye erişen değil, bilgi üreten bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz” dedi. Uluslararası sıralamalarda elde edilen başarılara da dikkat çeken Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almamız; araştırma performansımızın, yayın gücümüzün ve disiplinler arası eğitim modelimizin doğal bir sonucu. Bu başarı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin küresel ölçekte güven duyulan bir akademik merkez haline geldiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Yatay geçiş sürecinin öğrencilere yeni bir akademik perspektif sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “21 fakülte ve 3 yüksekokulumuzda sunduğumuz çağdaş eğitim olanakları, güçlü akademik kadro ve çok kültürlü kampüs yapımızla, akademik hedeflerini yeniden şekillendirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyoruz. Eğitim yolculuğunu daha ileri bir noktaya taşımak isteyen tüm öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nin dinamik ve üretken akademik ortamına katılmaya davet ediyorum” dedi.