Yakın Doğu Üniversitesi’nden “Disiplinler Arası Topluma Hizmet Çalıştayı” düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen “Disiplinler Arası Topluma Hizmet Çalıştayı”, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla yapılan çalıştayın açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay yaptı. Üç oturumdan oluşan çalıştayda; Topluma Hizmet Uygulamalarının Öğretmen Eğitimindeki Yeri ve Saha Uygulamaları, Toplumu Dönüştürecek Geleceğin Bilimsel Araştırma Projelerini Geliştirmek ve Toplumda Kolektif Mutluluğun İnşası: Pozitif Psikoloji Perspektifinden Bir Yaklaşım başlıkları ele alındı. Sivil Toplum Örgütleri, akademisyen ve öğrencileri topluma yönelik projeler etrafında bir araya getiren çalıştay, disiplinler arası bakış açısını da güçlendirdi. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen “Toplumsal Projeler Ödül Oturumu”nda ise başarılı projeleri ödüllendirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca; Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Helin Sıddık’ın yürüttüğü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğrenciler, iki farklı eğitim kurumunda okul öncesi çocuklarla birlikte el işi çalışmalar üretti. Çalışmaların Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına satışa sunulması ise; çalıştayın sahaya yansıyan en anlamlı örneklerinden biri oldu. Elde edilen gelirin tamamının bağışlanmasıyla, disiplinler arası yaklaşımın toplumsal sorumluluk bilinciyle birleştiği ve eğitimin dönüştürücü gücünün uygulamada karşılık bulduğu vurgulandı.

Sivil toplum, bilim ve psikoloji aynı çatıda buluştu...

İlk oturumda, öğrencilerin topluma hizmet projelerinde iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri söz aldı. Oturumda; Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Çelen Çağansoy, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bulduk, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Sosyal Hizmet Uzmanı Berhan Yılmaz ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet Muçan, konuşmacı olarak yer aldı. Gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı oturumda; öğrenci iş birliklerinin sahadaki yansımaları ve toplumsal etki üzerine değerlendirmeleri paylaşıldı.

Çalıştayın ikinci oturumu, “Toplumu Dönüştürecek Geleceğin Bilimsel Araştırma Projelerini Geliştirmek” başlığı altında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seydi Ahmet Satıcı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aşkın Kiraz ve akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. Bu oturumda, geleceğe dönük disiplinler arası araştırma projelerinin geliştirilmesi, bilimsel üretimin topluma nasıl entegre edilebileceği ve araştırmaların sosyal faydaya dönüştürülmesi konuları ele alındı. Son oturumda ise “Toplumda Kolektif Mutluluğun İnşası: Pozitif Psikoloji Perspektifinden Bir Yaklaşım” teması işlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Durmuş Ümmet ve alan uzmanları; pozitif psikolojinin toplumsal iyilik haline, dayanışmaya ve kolektif mutluluk anlayışına katkılarını bilimsel çerçevede değerlendirdi.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl:

“Çalıştayın çok disiplinli yapısı, öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler geliştirmelerine önemli katkı sağlayacaktır”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026’da ilk 500’e girme başarısını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, “Bu yıl bizler içi daha özel daha anlamlı. Çünkü, Dünya Üniversiteler Sıralamasında ilk 500’e girmiş olan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi olarak önemli bir etkinliği daha gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştay, yalnızca bir akademik etkinlik değil; eğitim fakültelerinin topluma karşı sorumluluğunu somutlaştıran çok önemli bir zemindir” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini şekillendiren en kritik rollerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Umut Akçıl, “Günümüz dünyasında toplumsal sorunların karmaşıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarımızın, sadece sınıf içi bilgiyle değil; projeler yapabilen, toplumsal ihtiyaçları analiz edebilen ve çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalıştayın çok disiplinli yapısı, öğrencilerimizin toplumun ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve geleceğe dönük projeler geliştirmelerine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay:

“Bu çalıştay, projelendirme kültürünün ne kadar değerli olduğunu vurgulamamız için bizlere güçlü bir zemin sunuyor”

Çalıştayda konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay “Programımıza baktığımızda, topluma hizmet uygulamalarının, bilimsel bakış açısını ve akademik anlayışı toplum yararına dönüştürmede ne kadar önemli bir rol üstlendiğini bir kez daha görüyoruz. Bu çalıştay, projelendirme kültürünün ne kadar değerli olduğunu vurgulamamız için bizlere güçlü bir zemin sunuyor” dedi.

“Bugün burada hep birlikte oluşturduğumuz bu sinerji, toplumsal projelerin önemini daha da görünür kılıyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Zehra Altınay “Toplumsal dönüşümde liderlik kavramını tartışırken, bir akademisyen olarak yalnızca bilgi üretmenin değil; bilimsel bakış açısını, araştırma kültürünü ve insan niteliğini geliştiren çalışmalar yapmanın da büyük sorumluluk taşıdığını unutmamalıyız. Bu kapsamda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş birliği içinde olduğumuz kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.