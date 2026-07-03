KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs'ta ortaya konulan çözüm yaklaşımının mevcut statüko karşısında değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsat olduğunu belirterek, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Maviş, çözümün sağlayacağı kazanımların toplumlar tarafından deneyimlenmesinin ve güvenin adım adım inşa edilmesinin kalıcı barışın en güçlü temellerinden biri olacağını ifade etti.

Yeni geçiş kapılarının açılması, iki toplum arasındaki temasın artırılması, ortak kurumların güçlendirilmesi ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği'nin sunduğu hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının çözüm sürecini güçlendirecek önemli adımlar olduğunu kaydeden Maviş, güveni artıracak ve iş birliğini geliştirecek her önerinin ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut statükonun çocuklara güvenli bir gelecek ve umut sunmadığını belirten Maviş, "Çözümü bekleyerek değil, birlikte yaşayarak ve birlikte üreterek barış kültürünü inşa edebiliriz. Statükodan daha iyisini hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.