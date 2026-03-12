Yakın Doğu Bulvarındaki kazada ağır yaralanan 2 sürücü yoğun bakımda...

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen kazada, ağır yaralanan 2 araç sürücüsü yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30 sıralarında, 22 yaşındaki Mert Acarbaş yönetimindeki KZ 969 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yaptı. Acarbaş'ın kullanımındaki araç o esnada batı istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Allamyrat Shanazarov yönetimindeki GZ 142 plakalı salon araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan GZ 142 plakalı araç, orta refüjde bulunan beton bariyerlere de çarptı.

Kaza sonucu GZ 142 plakalı aracın motor bölümündeki elektrik aksamları kısa devre yapıp alevlendi. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüleri Mert Acarbaş ile Allamyrat Shanazarov, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.