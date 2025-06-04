Yağmur beklenmiyor

Ülkede havanın, yarından itibaren bayramın ilk iki gününe kadar açık, diğer günler ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin, 5-11 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, arife ve bayramın ilk iki günü açık, diğer günler açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35-38 ve sahillerde 29-32 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.