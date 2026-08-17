Yağışlı hava yarın ve çarşamba günü de sürecek

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, yağışlı hava yarın ve çarşamba günü de etkili olacak.

Rapora göre bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimler yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba günü açık az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, iç kesimler yer yer kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; periyodun geri kalanında ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 33-36 derece, ikinci yarısında 37-40 derece sahillerde ise ve sahillerde ise periyot boyunca 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.