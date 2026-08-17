Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, toplum güvenliği gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi’ne hükümet milletvekillerinin katılmamasına tepki gösterdi. Akansoy, ülkede güvenlik konusunda ciddi kaygıların yaşandığı bir dönemde hükümetin Meclis’e gelmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Akansoy, güvenlik meselesinin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti.

İnsanların can ve mal güvenliğiyle ilgili sorunların konuşulması, hükümetin aldığı tedbirlerin sorgulanması ve eksikliklerin ortaya konulması için Meclis’in çalışması gerektiğini vurgulayan Akansoy, hükümet milletvekillerinin Genel Kurul’a katılmamasını eleştirdi.

“Hükümet sorumluluk almak ve Meclis’te hesap vermek zorunda”

Akansoy, “Böylesine önemli bir gündemde hükümetin Meclis’e gelmemesini açıkça kınıyorum” diyerek, toplumun güvenlik sorunlarını görmezden gelerek sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.

“Hükümet sorumluluk almak ve Meclis’te hesap vermek zorundadır” ifadelerini kullanan CTP Grup Başkanvekili Asım Akansoy, “Toplum güvenliği gündeminden kaçmak, bu ülkenin gerçeklerini değiştirmeyecektir” dedi.