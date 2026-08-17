Denktaş, kamu maliyesini düzenlemeye yönelik atılacak adımları açıkladı

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, kamu maliyesinin hayat pahalılığının oluşmasına yönelik etkileri üzerinde açıklama yaptı.

Denktaş, yaptığı açıklamada, kamu maliyesinin hayat pahalılığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sürekli borçlanılması ve borcun borçla ödenmesinin kamuoyu tarafından bilinmesinin yarattığı belirsizliğin, piyasada ek bir maliyet unsuru oluşturduğunu belirtti.

Merkez Bankası kâr payını belli bir süre borç ödemelerinde kullanmak suretiyle borcun sıfırlanabileceğini aktaran Denktaş, bu yaklaşımın vatandaşa güven vereceğini de ifade etti.

Denktaş uygulayacakları politikalarda bankalardan BSİV’nin kaldırılacağını ve komisyon alımlarının engelleneceğini belirterek, bunun yaratacağı psikolojik etki ile piyasanın rahat bir nefes alacağını da aktardı.

Gelir ve kurumlar vergisi oranlarının aşağıya çekilerek, gerçek kazanç üstünden vergi talebi yapılacağını kaydeden Denktaş, bu sayede kayıt dışılığın da minimize edileceğini vurguladı.

Denktaş, “Gelir vergisi olarak elde edilecek gelirin üzerinden yapılan vergilendirme, bu konuda yapılacak reformla elde edilen gelirden, yüzdelik bir pay talep etmek yerine, yapılan harcamaya oranlı bir vergiyi talep etme yoluna gidilecektir.” dedi.

Bu yöntemle elde edilen gelirin tasarruf edilen kısmının vergiden muaf tutularak, vergi tahsilatı yapılacağına da vurgu yapan Denktaş, fiyat istikrar fonu dâhil olmak üzere, tüm borç, harç ve fon oranlarının aşağıya çekileceğini aktardı.

Denktaş, güney ve kuzeye göre mukayeseli avantaj elde edilebilecek ürünlerin tespit edileceğini ve sadece bu ürünlerin alımı için gerek Kuzey’den gerekse de güneyden ülkeye sıcak para akışının hızlandırılacağını kaydetti.

“Biz sürümden kazanmayı hedefleyerek hareket edeceğimizi söylüyoruz.” diyen Denktaş, uygulamada olan teşvik politikalarının gözden geçirilerek yenileneceğini ve büyük bir kısmının süreli teşvik haline dönüşeceğini belirtti.

Kademeli olarak Kuzey Kıbrıs’ı bir serbest ticaret bölgesi haline getireceklerini belirten Denktaş, limanları ise transit ticarete uygun hale dönüştürerek, gerekli ekipmanların sağlanacağını söyledi.

Denktaş, Türkiye tarafından KKTC’ye verilen yardımların kontrolünün yine Türkiye tarafından yapılmasının ancak bu konudaki öncelik saptamanın hükümete ait olmasının önemini vurgulayarak, söz konusu yatırımların ülkenin kendi şirketleri tarafından yapılmasının da KKTC ekonomisinin daha sağlam bir zemine oturmasına olanak sağlayacağını kaydetti.