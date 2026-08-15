Kathimerini: Hükümet AB’yi Kıbrıs sorunu çözülmeden Schengen’e katılıma hazırlıyor

Güney basınında yer alan bir haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, Kıbrıs sorunu çözülmeden birkaç yıl içinde Schengen alanına katılabilmek için AB nezdinde hazırlık yürüttüğü; iç kamuoyuna ise 2026 yılı içerisinde çözüm yönünde gelişmeler yaşanabileceği mesajı verdiği belirtildi.

Kathimerini gazetesi, konuya ilişkin haberine “Lefkoşa, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmamasının Schengen’e zarar vermediğini söylüyor - Kathimerini hükümetin AB’de ortaya koyduğu tezleri ifşa ediyor - Brüksel’de başka söylüyor, Kıbrıs’ta başka” başlıklarıyla geniş yer verdi.

Gazete, haberinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan Schengen alanına tam katılıma hazır olmasının Hristodulidis hükümetinin tutumunu yansıttığını ve güney hükümetinin ayrıca Brüksel ve üye ülkelere, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün ele alınacağı ve bu durumun Schengen alanının işleyişini etkilemeyeceği konusunda teminat verdiğini yazdı.

Gazete, “elde ettiği bilgilere” dayandırdığı haberinde, adını vermediği “Lefkoşa’nın temsilcisinin” AB’nin yetkili komitesi huzurunda yaptığı konuşmada, Yeşil Hat ve İngiliz Üsleri’nin statüsüne ilişkin hukuki ve siyasi meselelere de değindiğini kaydetti.

Gazeteye göre, adı açıklanmayan temsilci, “Lefkoşa’nın Kıbrıs sorununun çözümüne kadar elle tutulur bir şekilde ele almaya çağrılacağı birçok zorluk var. Bu hiçbir durumda Schengen alanına zarar vermeyecek” görüşünü de ortaya koydu.

Gazete, başka bir ifadeyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’yi, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmamasının Schengen alanının sorunsuz işleyişine engel oluşturmayacağı yönünde hazırladığını yazdı.

Haberde ayrıca, Yeşil Hat ve İngiliz Üsleriyle ilgili konulardan ortaya çıkacak sıkıntıların belirli bir şekilde ele alınacağını savunduğunu iletti.

Hristodulidis hükümeti tarafından ilk kez Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen anlaşmasına tam katılımına ilişkin bir çizgi çizildiği de belirtilirken, başka hiçbir güney hükümetinin, Kıbrıs sorununun çözüm olasılığını zorlaştıracağı göz önünde bulundurularak, benzer bir girişimde bunulmadığına işaret edildi.

Öte yandan haberde Yeşil Hat ve İngiliz üsleriyle ilgili iki ayrı uzmanlar grubu kurulduğu ve bunların Brüksel tarafından ortaya konulan iki koşulun yerine getirilmesi için Avrupa Komisyonu ve Hukuk Dairesi ile sıkı bir iş birliği yaptıkları da kaydedildi.

Haberde “elde edinilen bilgilere göre” Avrupa Komisyonu değerlendirme raporunda yer alan önerilerin, Yeşil Hat ve İngiliz Üsleriyle ilgili iki ayrı uzmanlar grubu kurulmasına yol açtığı da kaydedildi.