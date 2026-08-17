DAÜ’de spor ve eğlence dolu hafta sonu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Gazimağusa Belediyesi (GMB) ve Gazimağusa Gençlik Meclisi iş birliğinde düzenlenen 3’lü Plaj Voleybolu Turnuvası ve “Colour Fest”, gençleri spor, müzik ve eğlenceyle dolu bir hafta sonunda buluşturdu. DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte gençler, iki gün boyunca hem plaj voleybolunda mücadele etti hem de birbirinden renkli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

41 takım şampiyonluk için mücadele etti

DAÜ Deniz Tesisleri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3’lü Plaj Voleybolu Turnuvası, gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. U13 ve U17 kadınlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada toplam 41 takım mücadele etti. U13 kategorisinde 17, U17 kategorisinde ise 24 takımın yer aldığı organizasyonda toplam 45 karşılaşma oynandı.

Heyecanın iki gün boyunca devam ettiği turnuvada genç sporcular, mücadeleleri kadar takım ruhu ve sportmenlikleriyle de dikkat çekti. Turnuvada U13 kategorisinde Derin-Gökçe-Almina üçlüsü birinci, Yaynur-Günay-Eylül ikinci, Büğlem-Tuğsem-Aslin ise üçüncü oldu. U17 kategorisinde ise Büşra-Melek-Azra üçlüsü ilk sırada yer alırken, Neriman-Berre-Öyküm ikinci, Kayra-Karmen-İrem ise üçüncü oldu.

Turnuvanın en değerli oyuncuları U17 kategorisinde Büşra Duran, U13 kategorisinde ise Gökçe Tepeci seçildi. Dereceye giren sporculara ödülleri, DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi personeli tarafından takdim edildi.

Sporun ardından renkli festival

Hafta sonunun enerjisi, turnuvanın ardından gerçekleştirilen “Colour Fest” ile doruğa ulaştı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte müzik, dans ve eğlence bir araya gelirken, karaoke ve köpük partisi başta olmak üzere çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Gün boyunca DAÜ Deniz Tesisleri’nde renkli görüntülere sahne olan etkinlikte gençler, sporun rekabetçi atmosferinin ardından doyasıya eğlenerek hafta sonunun tadını çıkardı.

Gençler için spor ve sosyal etkileşim bir arada

İki gün süren organizasyon, gençlere yalnızca sportif becerilerini sergileme fırsatı sunmakla kalmadı; aynı zamanda takım ruhunu güçlendiren, yeni arkadaşlıkların kurulmasına ve sosyal etkileşimin artmasına olanak sağlayan bir buluşma noktası oldu.

DAÜ, Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Gençlik Meclisi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin sporla iç içe, sosyal ve aktif bir hafta sonu geçirmelerine katkı sağlarken, DAÜ Deniz Tesisleri’nin de gençlik ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapan önemli bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu.