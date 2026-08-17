DND Cyprus’tan sanata ve yaratıcı üretime destek: “tüş” Festival yolculuğuna başladı

DND Cyprus’un sponsorları arasında yer aldığı, yönetmen Cansu Ezgi Bozkurt imzalı deneysel kısa film “tüş”, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen film festivallerine uzanan uluslararası festival yolculuğuna başladı.

Varoluş, bilinç ve yeniden doğuş temalarını merkezine alan tüş, insanın iç dünyası ile doğa arasındaki bağı özgün ve metafizik bir anlatımla ele alıyor. İnsan ruhunun dönüşümünü görsel bir yolculuk üzerinden aktaran yapım, izleyiciyi başlangıç ve son kavramlarının ötesinde düşünmeye davet ediyor. Başrollerini Mehmetemin Yıldızçoban ve Asya Akmandor’un paylaştığı filmin yönetmenliğini Cansu Ezgi Bozkurt üstleniyor. Türkiye ve Avrupa’daki önemli film festivallerine gönderilen yapımın festival değerlendirme ve sonuçlarının 2027 yılı itibarıyla açıklanmaya başlaması bekleniyor.

DND Cyprus’tan kadınlara, sanata ve yaratıcı üretime destek

Gayrimenkul ve turizm alanındaki yatırımlarının yanı sıra sosyal ve kültürel projelere verdiği destekle de değer yaratmayı hedefleyen DND Cyprus, tüş projesinin sponsorları arasında yer alarak yaratıcı üretimin ve bağımsız sanat projelerinin desteklenmesine katkı sağladı.

Filmin yönetmeni Cansu Ezgi Bozkurt, projeye sağlanan destek dolayısıyla DND Cyprus’a ve şirketin

Kurucu Ortağı Netice Dökmecioğlu’na teşekkürlerini iletti. Bozkurt, özellikle kadınların ve yaratıcı

profesyonellerin üretimlerine verilen desteğin yeni projelerin hayata geçirilmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı.

DND Cyprus Kurucu Ortağı Netice Dökmecioğlu, kadınların iş hayatında, sanatta ve yaratıcı sektörlerde daha güçlü şekilde yer almalarını desteklemenin önemine dikkat çekti. Kadınların fikirlerini özgürce ortaya koyabildiği, yeteneklerini geliştirebildiği ve karar alma süreçlerinde daha fazla sorumluluk üstlenebildiği alanların çoğalmasının hem ekonomik hem de toplumsal gelişime önemli katkı sağladığını belirtti.

Dökmecioğlu, DND Cyprus’un bu yaklaşımı yalnızca sanat alanında değil, iş dünyasında ve destek verdiği sosyal projelerde de önemsediğini ifade etti. Kadınların üretimde, girişimcilikte, sanatta ve yönetimde daha görünür olması gerektiğine inanan DND Cyprus, özellikle kadın profesyonellerin ve yaratıcı isimlerin önünü açacak çalışmaların desteklenmesini değerli buluyor.

DND Cyprus, faaliyet gösterdiği bölgelerde modern yaşam alanları geliştirmeyi ve toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan kalıcı değerler oluşturmayı da kurumsal yaklaşımının bir parçası olarak görüyor. Spor, sanat, eğitim ve gençlere yönelik projelere verilen destek de bu anlayışın önemli bir yansımasını oluşturuyor.

DND Cyprus, Cansu Ezgi Bozkurt ve tüş ekibini festival yolculuklarında kutluyor, filmin Türkiye ve Avrupa’daki gösterim ve değerlendirme sürecinde başarılar diliyor.

Film: tüş

Yönetmen: Cansu Ezgi Bozkurt

Başrol: Mehmetemin Yıldızçoban, Asya Akmandor

Festival Yolculuğu: Türkiye & Avrupa, 2026–2027

Yönetmen Cansu Ezgi Bozkurt Hakkında

Cansu Ezgi Bozkurt, Türk televizyon ve sinema sektöründe uzun yıllardır görev alan yönetmen ve reji profesyonelidir. Kariyerine kurgu alanında başlayan Bozkurt, ilerleyen yıllarda reji alanına yönelerek çok sayıda televizyon ve sinema yapımında görev aldı.

Kariyeri boyunca Kırgın Çiçekler, Kardeşlerim, Adım Farah, Kod Adı: Kırlangıç ve Çatı Katı Aşk gibi televizyon yapımlarının yanı sıra Malazgirt 1071 sinema filminde de görev alan Bozkurt, farklı yapımlarda edindiği deneyimle televizyon ve sinema sektöründe uzun soluklu bir kariyer oluşturdu.

Bozkurt, yıllar içinde edindiği sektör deneyimini tüş ile kendi yaratıcı bakış açısı ve yönetmenlik

vizyonuyla buluşturuyor. Yönetmenliğini üstlendiği deneysel kısa filmde varoluş, bilinç, doğa ve yeniden doğuş kavramlarını özgün bir sinema diliyle ele alıyor. tüş ile birlikte Türkiye ve Avrupa’daki film festivallerini kapsayan uluslararası bir festival yolculuğuna çıkıyor.

DND Cyprus Hakkında

DND Cyprus, Amerika Birleşik Devletleri’nde gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren DND Homes’un uluslararası deneyimini Kuzey Kıbrıs’a taşıyan gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir.

2023 yılında Kuzey Kıbrıs’ta faaliyetlerine başlayan DND Cyprus, Akdeniz yaşam tarzını modern mimari, yüksek yaşam standartları ve uzun vadeli yatırım değeriyle buluşturan projeler geliştirmektedir.

Şirket, La Joya Residences, La Joya Perla, La Joya Perla II, Lagoon Verde ve Ulivo Villas gibi projeleriyle yalnızca konut geliştirmeyi değil, sosyal yaşam alanları, resort olanakları ve güçlü bir topluluk anlayışını bir araya getiren bütünsel yaşam destinasyonları oluşturmayı hedeflemektedir.

DND Cyprus, uluslararası gayrimenkul deneyimini Kuzey Kıbrıs’ın gelişim potansiyeliyle birleştirirken kalite, güven, verilen sözlerin yerine getirilmesi ve uzun vadeli değer yaratma anlayışını faaliyetlerinin merkezinde tutmaktadır.

Gayrimenkul ve turizm yatırımlarının yanı sıra faaliyet gösterdiği toplumun gelişimine katkı sağlamayı da önemseyen DND Cyprus, spor, sanat, eğitim, gençlik ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.

Şirket, ekonomik değer yaratmanın yanında, kültürel ve sosyal gelişime katkıda bulunmayı da uzun vadeli kurumsal vizyonunun önemli bir parçası olarak görmektedir.

“DND Cyprus, yaşam inşa ediyor, değer yaratıyor.”