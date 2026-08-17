Gençler bu kez “kırsalda genç olmayı” konuşacak

Gençlerin kendi gündemlerini ve beklentilerini doğrudan ifade ettiği Söz Gençte, ikinci buluşmasında Karpaz’a gidiyor. “Kırsalda Genç Olmak” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 28 Ağustos Cuma günü saat 18.30’da Mehmetçik Belediye Gazinosu’nda düzenlenecek. Gençlerin gündemini gençlerin kendilerinin belirlemesi amacıyla hayata geçirilen Söz Gençte, ikinci buluşmasıyla Karpaz’daki gençlerle bir araya geliyor.

İlk buluşması Mağusa’da gerçekleştirilen Söz Gençte, serbest kürsü formatında düzenleniyor. Etkinlikte gençler, kendilerine verilen süre içerisinde kendi belirledikleri konu hakkında doğrudan söz alıyor; yaşadıkları sorunları, beklentilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini kendi ifadeleriyle ortaya koyuyor.

İkinci buluşmanın teması ise “Kırsalda Genç Olmak” olarak belirlendi. Karpaz’da yaşayan gençlerin günlük yaşam deneyimleri, eğitim ve istihdam olanakları, ulaşım, sosyal ve kültürel imkânlara erişim, bölgedeki fırsatlar, gelecek beklentileri ve gençlerin bölgeden göç etme eğilimleri gibi farklı başlıklar, gençlerin kendi sözleriyle gündeme taşınacak.

Etkinliğin Karpaz’da gerçekleştirilmesiyle birlikte gençlik gündeminin yalnızca kent merkezlerinden ele alınmaması ve kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin sesinin de doğrudan duyulması hedefleniyor.

Söz Gençte, gençler adına konuşulan organizasyondan ziyade, gençlerin kendilerine ayrılan alanda doğrudan söz aldığı bir platform olmayı amaçlıyor. Gençlerden belirli bir konuya bağlı kalmaları beklenmiyor; her katılımcı kendi gündemini, deneyimini ve bakış açısını ortaya koyabilecek. “Gençler hakkında konuşmak yerine, gençlere söz vermek” anlayışıyla gerçekleştirilen Söz Gençte’nin Karpaz buluşması, bölgedeki gençlerin kendi seslerini duyurabilecekleri açık bir buluşma olacak.

Söz Gençte’nin ikinci buluşması 28 Ağustos Cuma günü saat 18.30’da Mehmetçik Belediye Gazinosu’nda Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, bölgedeki tüm gençlerin katılımına açık olacak.

Etkinlikte konuşmacı olarak söz almak isteyen 16-35 yaş arasındaki gençlerin başvuruları 21 Ağustos’a kadar devam edecek.

Konuşmacı başvuru formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoYu6ZwAvmT6qZ12-k6O79WJMZJcg_RKR8TJGiwC981niIqg/viewform?pli=1

Not: Dinleyici olarak katılım için başvuru gerekmiyor. Etkinlik herkese açık.