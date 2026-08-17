Öztürkler: “Seçim takviminde Bakanlar Kurulundan gelecek karar yol gösterici olacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, BRT’de “Gündem 12” programında Meclis çalışmaları, erken seçim tartışmaları, 2027 yılı bütçesi ve güvenlik gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CTP ve bağımsız milletvekillerinin talebi üzerine Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrıldığını hatırlatan Öztürkler, toplantıya katılmayan hükümetin gerekçelerini kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Güvenlik konusuna büyük önem verdiğini vurgulayan Öztürkler, “Polisimizin çalışmalarını biliyoruz ancak yaşanan olayları da görüyoruz. Her iki tarafın yaklaşımını da saygıyla karşılıyorum. Herkesin ortak paydası huzur, asayiş ve güvenliktir. Bu konular daha sonra yeniden Meclis gündemine gelecektir” dedi.

“Esas gündem karma oyun kaldırılması”

Seçim ve Halkoylaması Yasası’na ilişkin de hükümetin çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Öztürkler, esas gündemin karma oyun kaldırılması olduğunu söyledi.

Yasa önerisinin kapsamının sınırlı olduğunu ifade eden Öztürkler, seçim tarihinin ise yasadan bağımsız bir Meclis kararı olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Seçim tarihi bir yasa değil, karardır. Yetki Cumhuriyet Meclisi'ndedir. Hükümet konuyu Bakanlar Kurulu’nda ele alacak, ardından Meclis’e getirecek ve karar alınacaktır” dedi.

Seçim konusunda Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararın yol gösterici olacağını söyleyen Öztürkler, DP ve YDP’nin de yetkili organlarında yapacakları değerlendirmelerin ardından kararlarını kamuoyuyla paylaşacağını düşündüğünü belirtti.

Öztürkler, “Henüz netleşmeyen bazı noktalar var. Kısa zamanda tablo ortaya çıkacaktır. Süreçler tamamlanmadan olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaz. Konular olgunlaşır ve sonuçlanırsa biz de çağrı yapacağız” diye konuştu.

Öztürkler, “Önerinin Meclis’e gelmesi, olağanüstü toplantıda ivediliğinin alınması, komiteye gönderilmesi ve ardından Genel Kurul’a taşınması gerekir” ifadelerini kullandı.

Meclis komitelerinin çalışmalarına başlayacağı günlerin yaklaştığını belirten Öztürkler, çalışmaları komite başkanı Yasemi Öztürk’ün yürüteceğini söyledi.

2027 yılı bütçesine ilişkin Maliye Bakanlığı ile hükümetin çalışmalarının bulunduğunu kaydeden Öztürkler, bütçenin yeni Meclis ve hükümete bırakılmasının daha doğru olacağını dile getirdi.

Yaz sıcaklarının seçim çalışmalarını etkilediğini ifade eden Öztürkler, eylül ayıyla birlikte siyasi partilerin saha çalışmalarının hızlanacağını belirtti.

"Siyasetçiler topluma örnek olması gerekir... Argo, küfür ve kırıcı ifadelerden kaçınılmalı"

Siyasi dil konusunda dikkatli davranmaya çalıştığını söyleyen Öztürkler, siyasetçilerin topluma örnek olması gerektiğini de ifade etti.

Öztürkler, “Toplumun karşısına plan ve projelerle çıkmak gerekir. Argo, ağır ve kırıcı ifadelerden kaçınılmalıdır. Kullanılan siyasi dil toplumun bütün kesimlerini etkiliyor. Bu nedenle herkesin daha dikkatli ve sorumlu davranması gerekiyor” dedi.