Komedi, müzik, dans ve sanat aynı gecede

Komedi, müzik, dans ve performans sanatını bir araya getiren özel etkinlik, 21 Ağustos’ta Bedis Beach’te gerçekleştirilecek. “Komedinin kapsayıcılığı” temasıyla düzenlenecek gecede, farklı hikâye ve seslerden komedyenler aynı sahneyi paylaşırken; müzik dinletileri, ateş ve oryantal dans gösterisi ile canlı resim performansı da izleyiciyle buluşacak.

“Komedinin kapsayıcılığı” fikrinden yola çıkan gecede komedi performanslarının yanı sıra müzik, dans, ateş gösterisi ve canlı resim performansı da yer alacak.

“Çok farklı yerlerden gelip, kahkahada birleşiyoruz” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, farklılıkların ayrıştıran değil, insanları bir araya getiren bir unsur olduğuna dikkat çekilecek.

Organizatörler etkinliğin çıkış noktasını, “Dertlerimizi anlatırken gülüyoruz, gülerken iyileşiyoruz. Çünkü bazen bizi birbirimizden ayırdığı düşünülen farklılıklar, aynı kahkahada buluştuğumuzda bizi bir araya getiren en güzel şeye dönüşüyor” sözleriyle anlattı.

“Yargılamak için değil, gülmek için buluşuyoruz”

Komedinin kapsayıcılığına inandıklarını belirten organizasyon ekibi, sahnede farklı hikâyelere, seslere ve performanslara alan açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinliğin mesajında, “Hep birlikte gülüyor, hep birlikte dinliyor ve birbirimizi biraz daha iyi anlıyoruz. Yargılamak için değil, gülmek için buluşuyoruz” denildi.

Sanat yönetmenliği ve sahne tasarımını Oya Akın ile Hakan Çoban’ın üstlendiği gecede; İsmail, Adil, Beren Rojin Durmaz, Pembe, Ahmet, Durmik, Hasan, Selçuk ve Su komedi performanslarıyla sahne alacak.

Gecenin müzik bölümünde Cemal Osman ve Veysi Piskopulu yer alırken, Stalia ateş ve oryantal dans gösterisi gerçekleştirecek. Ressam ve performans sanatçısı Tugi ise gece boyunca canlı resim performansı sunacak.

Etkinliğin makyaj sanatçılığını Cemaliye üstlenirken, geceye ilişkin video ve fotoğraf çekimleri Dominic-Cemal tarafından gerçekleştirilecek.

21 Ağustos’ta Bedis Beach’te düzenlenecek etkinlik için kapılar saat 20.30’da açılacak, gösteriler ise saat 21.00’de başlayacak.