Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum genç kadının kalbi, İsrailli kadına nakledildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum genç bir kadının kalbi, yaklaşık iki yıldır kalp nakli bekleyen 45 yaşındaki İsrailli bir kadına nakledildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, kalp nakli operasyonu geçen cuma günü İsrail’deki "Beilinson" Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildi.

Haberde, başarılı geçen operasyonun ardından İsrailli doktorların Kıbrıslı Rum meslektaşlarını bilgilendirerek naklin başarıyla tamamlandığını aktardıkları belirtildi.