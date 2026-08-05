Creditwest Bank'ın staj programlarının 14'üncü dönemi tamamlandı

Creditwest Bank tarafından üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik düzenlenen "Kendimi Denemek İstiyorum" ile "Software Genius" staj programlarının 14'üncü dönemi tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 yılda toplam 143 genç söz konusu staj programlarına katılırken, bunlardan 22'si Creditwest Bank bünyesinde istihdam edildi.

Açıklamada, programların gençlere teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı iş deneyimi kazandırmayı amaçladığı, ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta finansal teknolojiler (Fintech) alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi. "Software Genius" programı kapsamında katılımcılara bankacılık ve yazılım alanlarında uygulamalı eğitim verildiği ifade edildi.

Bu yıl programları tamamlayan 24 stajyere, Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Törene Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Genel Müdür Yardımcıları Şahin Pekel, Eliz Ulusoy ve Suphi Çıldır ile Kurumsal Krediler Müdürü Caner Demircioğlu katıldı.

Törende konuşan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, staj programını yalnızca belirli bir eğitim süreci olarak görmediklerini belirterek, programı tamamlayan gençlerle bağlarını sürdürmeye önem verdiklerini söyledi.

Zaheer, stajyerlerin programla ilgili değerlendirme ve önerilerini dinlediklerini ifade ederek, "Bizler için staj programı yalnızca belirli bir süreyi kapsayan bir eğitim süreci değil, uzun soluklu bir bağın başlangıcıdır. Stajyerlerimiz de Creditwest Bank ailesinin bir parçasıdır. Buradan ayrıldıktan sonra da başarılarını takip ediyor, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bankamızın kapıları kendilerine her zaman açıktır." dedi.

Sertifika töreninde söz alan stajyerler ise program süresince banka çalışanlarından destek gördüklerini ve edindikleri deneyimin kariyer planlamalarına katkı sağladığını dile getirdi.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak da staj programlarının iş hayatına hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Alsancak, "Kendimi Denemek İstiyorum" programının 30 gün sürdüğünü, katılımcıların bu süreçte oryantasyon, temel bankacılık ve farklı departmanların işleyişine yönelik eğitimler aldığını kaydetti. Stajyerlerin genel müdürlük ve şubelerde görev alarak uygulamalı deneyim kazandığını ifade etti.

"Software Genius" programının ise 60 gün sürdüğünü belirten Alsancak, katılımcıların yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tüm aşamalarında görev aldığını ve gerçek projeler üzerinde çalışarak programı tamamladığını söyledi.

Alsancak, staj başvurularını takip etmek isteyen adayların Creditwest Kariyer'in sosyal medya hesaplarını ve üniversitelerin kariyer günü etkinliklerini takip edebileceğini de sözlerine ekledi.