İşte CTP'nin, 'Toplum Güvenliği Eylem Planı'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısının hükümet kanadının katılmaması nedeniyle nisap yetersizliğinden açılamamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kapsamlı Toplum Güvenliği Eylem Planı’nın ana başlıklarını kamuoyuyla paylaştı.

​Hükümet partilerinin toplantıya katılmayarak süreci engellediğini belirten İncirli, güvenlik konusunun adli değil, siyasi bir yönetim kapasitesi meselesi olduğunu vurguladı.

​Toplum Güvenliği Eylem Planı

​Suçların önlenmesi ve kamu düzeninin tesisi için hazırlanan eylem planının öne çıkan başlıkları şunlar oldu:

* ​1. Nüfus Sayımı ve Dijital Takip Sistemi: Tüm sorunların temelinde nüfusun bilinmemesinin yattığını belirten İncirli, en kısa sürede kapsamlı bir nüfus sayımının zorunlu olduğunu ifade etti. Gerekirse sektörlerle mutabakat sağlanarak bir kereye mahsus evde sayım yapılacağını belirten İncirli, kurulacak dijital sistemlerle nüfusun sürekli güncelleneceğini ve 10 yılda bir sayım yapma ihtiyacının ortadan kaldırılacağını söyledi.

* ​2. Muhaceret Güvenlik Filtresi: Ülkeye giriş yapacak kişilerin kimlik bilgileri, geliş amaçları ve maddi yeterlilikleri gibi temel verilerin ülkeye ayak basmadan önce kayıt altına alınacağı bir ön filtreleme sistemi kurulacak.

* ​3. Giriş Sonrası Takip ve Denetim Mekanizması: Ülkeye giren kişilerin hangi statüyle geldikleri, bu statüyü koruyup korumadıkları ve nerede ikamet ettikleri düzenli bir denetim mekanizmasıyla takip edilecek.

​"Suçun niteliği ve vahameti alarm veriyor"

​Toplumda şiddet kültürünün yayıldığına dikkat çeken İncirli, resmi verilerin tablonun ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti. 2025 yılı verilerine göre 53 bin ceza davası dosyalandığını (47 bini trafik) kaydeden İncirli, adli suç dosyalarındaki genel düşüş yorumlarının zorlama olduğunu ifade etti.

​İncirli'nin paylaştığı resmi dava verileri şöyle:

* ​Adam Öldürmeye Teşebbüs: 2023’te 8 dava dosyalanmışken, 2025’te bu sayı üçe katlanarak 14’e yükseldi.

* ​Ağır Yaralama ve Vahim Darp: Dava sayısı iki kat artarak 63’ten 113’e çıktı.

* ​Ateşli Silah Suçları: Dosyalanan davalar iki katına ulaştı.

* ​Uyuşturucu Suçları: Uyuşturucu bağlantılı suçlar iki yılda 1,5 kat artış gösterdi.

* ​Cinsel İstismar: 2023’te 59 olan dava sayısı 2025’te 65’e yükseldi.

​"Nüfusunu bilmeyen devlet güvenlik sağlayamaz"

​Nüfusun bilinmemesinin kamu hizmetlerinin planlanmasını ve asayişi imkânsız hale getirdiğini belirten İncirli, peş peşe çıkarılan muhaceret aflarının kaçak yaşamla mücadelede başarısız olduğunu vurguladı.

​Polisin failleri yakalama başarısına değinen ancak esas olanın suçun önlenmesi olduğunu söyleyen İncirli, "Arzu ettiğimiz memlekete kimse gelmesin noktası değil; daha iyi, güvenli ve veriye dayalı bir yönetimdir. Göreve geldiğimiz anda bu eylem planını derhal hayata geçireceğiz" dedi.