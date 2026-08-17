Bir haftada 15 yangın, 19 özel servis olayı

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftalık sürede toplam 15 yangın ve 19 özel servis olayı meydana geldiği bildirildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen zarar miktarının toplam 83 milyon 728 bin 500 TL olduğu açıklanırken, yangınların bölgelere göre dağılımı; ne Lefkoşa 4, Girne 3, Çağlayan, Girne ve Dipkarpaz 2, Gazimağusa ve Güzelyurt 1 şeklinde oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar ve yakıt sızıntısı olduğu belirtildi.

Özel servis olayları ise, yangına karşı tedbir alma, kuyuya düşen oğlağın kurtarılması, apartman boşluğu araçların motor kısımları ile kanalizasyon borularına sıkışan yavru kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak raporda yer aldı.