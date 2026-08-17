Türkiye'de 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti

Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, 45 saniye boyunca Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce başta olmak üzere geniş bir bölgede büyük yıkıma neden oldu.

Resmi rakamlara göre depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişi ise evsiz kaldı.

16 milyon kişi depremden etkilendi

TBMM Deprem Riskinin Araştırılması Komisyonu'nun raporuna göre, Marmara Depremi’nden yaklaşık 16 milyon kişi farklı düzeylerde etkilendi.

Afette 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkılırken, 285 bin 211 konut ile 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Binlerce yapı hasar gördü

Deprem İstanbul’da da ağır sonuçlara yol açtı. Kentte 454 kişi yaşamını yitirirken, çevre illerden İstanbul’daki hastanelere getirildikten sonra hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı 981’e yükseldi.

İstanbul’da yaklaşık 41 bin konut ve iş yeri hasar gördü, 18 bin 162 konut orta veya ağır hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Depremden İstanbul’da en fazla etkilenen ilçelerden biri Avcılar oldu. İlçede 270 kişi yaşamını yitirirken, binlerce konut ve iş yerinde farklı düzeylerde hasar meydana geldi.