Credit West Bankası Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne kuru mama bağışladı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, kuru mamalar sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak.

Bunun tüm kurum ve kuruluşlara örnek olması temennisinde bulunan dernek, halkla sosyal sorumluluk projelerine destek verme çağrısı yaptı.