Toroslu: “Fırtına 17 yapıya zarar verdi”

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele bölgesinde dün etkili olan yağmur ve fırtınada, oluşan zarar ziyanın çok büyük bir bölümünün Altınova'da yaşandığını belirtti.

Toroslu TAK'a yaptığı açıklamada, dünkü fırtınanın 10 mandıra, 17 yapı (konut, ambar, iş yeri), bir sulu tarım arazisi bir de seraya zarar verdiğini tespit ettiklerini belirtti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Toroslu, hasarın büyük bölümünün fırtınanın en etkili olduğu Altınova'da oluştuğunu, Altınova dışında Kuzucuk köyünde bir seranın hasar gördüğünü kaydetti. Ertuğrul Toroslu, hasar tespit çalışmalarının mandıralarla ilgili kısmının Genel Tarım Sigortası; ev, iş yeri ve depolarla ilgili kısmının İskele Belediyesi görevlileri tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.