Yabancılar daha fazla taşınmaz satın alabilecek!

Yabancıların 1 olan apartman dairesi alma hakkı 3’e çıktı. Yabancılar 3 apartman veya 2 villa alabilecek. TC vatandaşlarının apartman dairesi alma hakkı 3'ten 6’ya veya 3 villaya çıkarıldı.

Kıbrıs sorununda yaşanan karmaşıklığın ve Kıbrıs Türk tarafının masadan kaçan tavrının bir sonucu olacak patlak veren mülkiyetteki “tutuklama” krizine çanak tutacak bir adım daha atıldı.

Hükümet, diplomatik girişimler ve görüşme masasına davet yerine, Kıbrıs’ın kuzeyinde yabancıların daha fazla taşınmaz almasının yolunu açacak bir karar aldı.

Hazırlanan kanun hükmünde kararnameye göre; yabancıların 1 adet olan apartman dairesi alma hakkını 3’e veya 2 villaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının apartman dairesi alma hakkı da 3'ten 6’ya veya 3 villaya çıkacak.

Bu yöndeki bilgiyi kamuoyu ile paylaşan CTP Miletvekili Ürün Solyalı, yaşanması muhtemel risklere ve krize dikkat çekti, “İstatistik verilerine hakim olmadan, sektör paydaşları ve hukuki gerçekleri önüne koymadan yeni bir tasarı. İnceleyeceğiz!” dedi.

Solyalı, “Yapmış olduğumuz uyarıları zamanında dinlemeyenler, yasa içerisindeki süreleri sürekli Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatanlar, Tapu dairesinde zerre hazırlık yapmayanlar yine ortamı karmakarışık bir hale getirmeyi tasarlıyor" diye konuştu.

Bir süredir Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, kuzeydeki Rum malları üzerine inşaat yapan inşaat şirketlerinin sahipleri hakkında Avrupa Yakalama Emri çıkarmış, kuzeydeki Rum mallarına yapılan evleri satan emlakçılarla ilgili hapis kararları üretmişti.

Solyalı: MECLİSİ bypass eden bir anlayış neye hizmet eder?”

Hükümetin önce “yasa önerisi” olarak duyurduğu hazırlıkla ilgili kanun hükmünde kararname çıkararak kararı yürürlüğe koyduğu ortaya çıktı. Ürün Solyalı, “Hükümet hızını alamamış. Yabancılara mal satışı ile ilgili düzenlemeyi Yasa Gücünde Kararname ile de yürürlüğe koymuş. Mülkiyet krizi bu kadar sıcak ve can yakarken MECLİSİ bypass eden bir anlayış neye hizmet eder?” diye sordu.