Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkede emekçiler geçim mücadelesi verirken, emekliler ay sonunu getirmekte zorlanırken, gençlerin kendi memleketlerinde bir gelecek kurmanın hesabını yaparken, hükümetin kamu maliyesinde ortaya çıkan ağır tablonun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılı sonunda 786 milyon TL olan devletin iç borcunun, bu yılın eylül ayı sonunda 32,9 milyar TL’ye yükseldiğini, iki yıl dokuz ayda yaklaşık 42 katına çıkan bir iç borcun söz konusu olduğunu belirtti.

Yalnızca bu yılın ilk dokuz ayında borç stokuna 17 milyar TL eklendiğini vurgulayan Serdaroğlu, bunun, her gün ortalama 62 milyon TL’lik yeni borç anlamına geldiğini ekledi.

Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Peki, bu borç hangi ihtiyaçlar için yapıldı? Hangi yatırımlara dönüştü? Bu mali tablonun hesabını kim verecek? Devletin borçlanması elbette mümkündür. Ancak borçlanmanın bir sınırı, maliyeti ve her şeyden önemlisi halka karşı bir sorumluluğu vardır.

Bu yılın ilk altı ayında faiz ödemelerine 3 milyar 95 milyon TL ayrılırken, aynı dönemde kamu yatırımlarına 3 milyar 815 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Enflasyondan arındırılmış verilere göre kamu yatırımları yüzde 22 gerilerken faiz ödemeleri yüzde 73 artmıştır."

Ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar küçülürken faiz yükünün büyümesini hangi ekonomi politikasıyla açıklayacaksınız?" sorusunu yönelten Sedaroğlu şöyle devam etti:

"Geçen yıl ödenen faizle bu yıl bütçeye konan faizin toplam tutarı 10 milyar 350 milyon TL’dir. Bu tutar, 14 bin asgari ücretlinin bir yıllık maaşına veya Girne’de 21 bin ailenin bir yıllık kira giderine denk gelmektedir.

Halkın kaynakları üzerinde bu ölçüde baskı oluşturan borçlanma politikalarının nedenlerini açıklamak hükümetin görevidir. Üstelik mayıs ayında Meclis’te ‘yıl sonuna kadar yeni net borçlanma yapılmayacağı’ ifade edilmesine rağmen, mart ayında 22,4 milyar TL olan borç haziranda 29,5 milyar TL’ye, eylül sonunda 32,9 milyar TL’ye yükselmiştir.

Borçlanma seçim sürecinde de devam etmektedir. 27 Ekim’de 1,5 milyar TL borçlanmak için ihaleye çıkan Maliye Bakanlığı, 2 milyar 320 milyon TL borç almıştır. Bu borcun geri ödemesi Şubat 2027'de, yani seçimden sonradır. Borcu bugün alanlar, faturasını seçimden sonra halka bırakmaktadır.

Ekonomi yönetmek, borçlanmanın sonuçlarını halka yükleyip sorumluluğunu üstlenmemek değildir. Bu ülkenin kaynakları da geleceği de sahipsiz değildir. Hükümet, ortaya çıkan bu mali tablonun hesabını halka vermek zorundadır.”