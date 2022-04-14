Yabancı öğrenciyi para karşılığı cinsel ilişkiye zorladılar…

Lefkoşa’da, bir kadını para karşılığı cinsel ilişkiye girmeye zorlayan zanlı M.I tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlının ‘Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma’ suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Mart 202 ve 13 Nisan 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa'daki evinde zanlı M.I ve ismini Rebeka olarak bildiği sevgilisinin, adada öğrenci olarak bulunan J.E.’yi henüz isimleri tespit edilemeyen altı yabancı uyruklu erkekle zorla, para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığını kaydetti. Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının evinde mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde, 2 adet masa üstü bilgisayarın tespit edilip emare olarak alındığını anlattı. Halen ismi bilinen fakat soy ismi bilinmeyen 1 kadın ve henüz isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahsın aranmakta olduğunu dile getiren polis, alınması gereken ifadeler olduğunu aktardı. Polis, meselenin yeni başladığını ve geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğunu belirterek, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.