“Yabancı askeri yığılma, ciddi bir stratejik endişe kaynağı”

Ödül AŞIK ÜLKER

Portland State Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Oregon Siber Savunma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Birol Yeşilada, ABD-İran savaşı sırasında Kıbrıs’ta yabancı askeri yığılmanın, ciddi bir stratejik endişe kaynağı olduğunu belirterek, bunun nedeninin Kıbrıs’ın savaşma niyetinde olması değil, İngiliz üsleri ve coğrafi konumu nedeniyle çatışmayı çevreleyen askeri altyapının bir parçası olması olduğunu söyledi.

“Bu durum, adayı misillemeye karşı savunmasız hale getirir ve bölgesel tırmanmaya maruz kalma riskini artırır” diyen Prof. Dr. Yeşilada, “Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu arasında lojistik merkezi, istihbarat platformu ve denizcilik kavşağı işlevi görüyor. İran ve Batı güçlerinin dahil olduğu büyük bir bölgesel çatışmada, bu roller adayı NATO için hem değerli, hem de misillemeye karşı potansiyel olarak savunmasız hale getiriyor” diye konuştu.

Savaşın gidişatını ve gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendiren Prof. Dr. Birol Yeşilada, ABD Başkanı Trump’ın Amerikan askerleri ve ABD çıkarları için ciddi riskler içeren ve şüpheli getiriler vaat eden bir askeri harekât için mantıklı, hatta ikna edici bir gerekçe sunmayı başaramadığını belirtti.

“Trump ikna edici bir gerekçe sunmayı başaramadı”

Soru: Bu savaş neden çıktı, esas amaç nedir? Zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prof. Dr. Yeşilada: Bir ABD başkanının verebileceği en önemli karar, Amerikan askeri güçlerini düşmanca durumlara göndermektir. Ancak Trump, Amerikan askerleri ve ABD çıkarları için ciddi riskler içeren ve şüpheli getiriler vaat eden bir askeri harekât için mantıklı, hatta ikna edici bir gerekçe sunmayı başaramadı.

Başkan ve yönetimi İran’a ikinci bir müdahaleyi düşünürken, bir ay önce acımasızca bastırılan İranlı göstericileri desteklemekten başlayarak Tahran’ın nükleer programını, balistik füzelerini ve bölgesel vekil güç ağını ortadan kaldırmaya kadar bir dizi ilgisiz misyon önerdi. Trump, İran’da rejim değişikliğini açıkça destekleyerek, “Bu olabilecek en iyi şey” dedi. Her hedefin kendine özgü özellikleri olsa da bu ayrı hedefleri birleştiren şey, özellikle kara kuvvetlerinin konuşlandırılması olmadan, güç kullanımıyla elde edilmelerinin zor olacağıdır.

“Neden şimdi aniden ek saldırıların gerekli hale geldi”

Yönetimin kamuoyundaki odak noktası, çoğunlukla İran’ın nükleer programı oldu; Trump’ın baş müzakerecileri, Özel Temsilci Steven Witkoff ve damadı Jared Kushner, İran ile birkaç tur görüşme gerçekleştirdi. Başkanın geçen Haziran ayındaki ABD saldırılarının İran’ın nükleer programını “yok ettiğine” dair ısrarı göz önüne alındığında, bu, Trump’ın açıklamalarının ya yalan ya da bilgisizce olduğunun en açık kanıtıdır. Aynı zamanda, İran’ın Haziran ayında hedef alınan üç nükleer tesiste üretime yeniden başladığına dair çok az kanıt var; bu da neden şimdi aniden ek saldırıların gerekli hale geldiği sorusunu gündeme getiriyor.

Trump’ın, bu savaşı, Epstein dosyalarından dikkatleri dağıtmak için başlattığına dair birçok spekülasyon var. Ancak, Donald Trump’ın Epstein ile ilgili dosyalardan dikkatleri dağıtmak için bir tür “savaş” yürüttüğü iddiasını destekleyen güvenilir, kamuya açık bir kanıt yok. Bu spekülatif bir fikir ve doğrulanabilir haberlerle desteklenmiyor.

“Trump neden İran’a saldırmaya karar verdi?”

Peki, Başkan Trump neden İran’a saldırmaya karar verdi? Bu, hangi gün sorduğunuza bağlı. Cumartesi günü, başkan kaydedilmiş bir konuşmasında, İran yöneticilerinin “nükleer emellerinden vazgeçmeyi” reddettikleri ve Amerika’yı ve müttefiklerini tehdit eden uzun menzilli füzeler geliştirdikleri için harekete geçtiğini iddia etti. Pazar günü, üst düzey bir yönetim yetkilisi gazetecilere, İran ve vekillerinin “bölgedeki ABD personeli ve müttefikleri için yakın bir tehdit oluşturduğunu” söyledi. Pazartesi günü, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın, İran’a yönelik kaçınılmaz bir İsrail saldırısı öncesinde ABD güçlerini korumak için önleyici bir eylemde bulunduğunu ve bunun da İran’ın Amerika’ya karşı misilleme yapmasına yol açacağını öne sürdü. Ertesi gün, Trump bu çerçeveyi reddederek gazetecilere, “eğer bir şey olduysa, İran’ın ‘eğer biz yapmazsak saldıracağına’ inandığı için İsrail’in elini zorlamış olabilirim” dedi.

“Trump, Netanyahu tarafından ikna edildi diye düşünüyorum”

Tüm bu bahaneler, sorun teşkil ediyor. Eğer Trump’ın daha önce iddia ettiği gibi, 8 ay önce Gece Yarısı Çekiç Operasyonu’nda “tamamen ve bütünüyle yok edilmiş” olan İran’ın nükleer tesislerini, Amerika neden yok etmeye ihtiyaç duysun ki? 2025 yılında Savunma İstihbarat Teşkilatı, İran’ın füze programının, Amerikan kıyılarını hedef alabilecek seviyeye gelmesine 10 yıl kaldığını değerlendirmişti. Bu, yakın bir tehdit gibi görünmüyor. İsrail bahanesine gelince, Trump, Netanyahu tarafından ikna edildi diye düşünüyorum.

İran’ın balistik füze programı, ABD tesisleri ve müttefikleriyle ortakları için ciddi bir bölgesel tehdit oluşturmaktadır. 12 Gün Savaşı sırasında, İran’ın balistik füze fırlatma rampaları, stokları ve üretim tesisleri İsrail’in başlıca hedefleri arasındaydı. İsrail hükümeti yetkilileri, özellikle fırlatma rampaları ve üretim tesislerine karşı önemli başarılar elde ettiklerini iddia etti. Ancak, İsrail’in verdiği zararın boyutunu yanlış değerlendirdiği veya İran’ın kullanılmış füzeleri ve imha edilmiş fırlatma rampalarını yenileme kapasitesini hafife aldığı şimdi anlaşılıyor. Geriye dönüp bakıldığında, bu şaşırtıcı değil. Nükleer programındaki gerileme ve vekil güçlerinin zayıflamasıyla birlikte, İran’ın balistik füzeleri, ülkenin rakiplerine maliyet yükleyebileceği birkaç yoldan biridir ve bu da bu kategorideki silahların geliştirilmesine veya yeniden geliştirilmesine öncelik verilmesi için güçlü bir teşvik yaratmaktadır.

28 Şubat’taki İran saldırılarından önceki süreçte, Başkan Donald Trump ve yönetimi bir saldırının yakın olduğunu işaret etmişti. O zamandan beri, başkan ve üst düzey yetkilileri, İran’la olan savaşta yaptıkları eylemler için çeşitli açıklamalar sundu. Trump yönetimi, İsrail ile ortak operasyonun bir parçası olarak cumartesi günü bombaların düşmeye başlamasından bu yana İran’la savaş için bir dizi çelişkili gerekçe sundu. En sonuncusu salı günü geldi; Başkan Donald Trump, İran’ın İsrail’e ve “diğerlerine” saldırmak üzere olduğuna inandığı için savaşı başlattığını söyledi.

“ABD, bölgedeki askeri varlığını haftalar öncesinden artırmaya başlamıştı”

Oval Ofis’te gazetecilere İran’la nükleer görüşmelere atıfta bulunarak, “Bu delilerle müzakereler yapıyorduk” dedi ve ekledi “Eğer biz yapmasaydık, önce onlar saldıracaktı. Buna çok inanıyordum.” Bu durum, Trump yönetimi yetkililerinin, pazar günü Kongre’ye İran’ın ABD güçlerine ilk saldırmayı planladığına dair hiçbir istihbarat bulunmadığını kabul etmelerine rağmen böyle. Dahası, Pentagon’un pazartesi günü yaptığı bilgilendirmede belirttiği gibi, ABD olası bir eylem için bölgedeki askeri varlığını haftalar öncesinden artırmaya başlamıştı. Ve Trump, Ocak ayının başından beri, İran’a karşı askeri eylem tehdidinde bulunuyordu.

Ancak Trump bu değerlendirmeyi yapmadan 24 saatten kısa bir süre önce, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin önleyici bir şekilde hareket ettiğini, çünkü İsrail’in İran’a saldıracağını bildiğini ve Washington’un İran’ın ABD güçlerine saldırarak misilleme yapmasını beklediğini söylemişti. Rubio, pazartesi günü Capitol Hill’de gazetecilere “İsrail’in bir eylemde bulunacağını biliyorduk. Bunun Amerikan güçlerine karşı bir saldırıyı tetikleyeceğini ve bu saldırıları başlatmadan önce önleyici bir şekilde harekete geçmezsek, daha yüksek kayıplar vereceğimizi biliyorduk” dedi. Ancak Rubio, İsrail’in ABD’yi harekete geçmeye zorladığını söylemekten kaçındı ve ABD operasyonunun “ne olursa olsun gerçekleşmesi gerektiğini” belirtti. Yaklaşan İsrail eyleminin, ABD’nin o zaman harekete geçmesinin nedenini açıkladığını söyledi.

Kongredeki Cumhuriyetçiler, daha sonra Rubio’nun açıklamasını genişleterek, ABD’nin müdahil olmasının sorumluluğunu fiilen İsrail’e yükledi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, pazartesi günü gazetecilere, “İsrail, ABD ile olsun ya da olmasın harekete geçmeye kararlı olduğu için, başkomutanımız ve yönetimimiz… çok zor bir karar vermek zorunda kaldı” dedi.

Rubio ve Trump’ın açıklamaları arasındaki görünürdeki çelişki hakkında sorulan soruya Beyaz Saray, salı öğleden sonra, Foreign Policy’ye basın sözcüsü Karoline Leavitt’ten şu açıklamayı verdi: “Başkan Trump’ın Destansı Öfke Operasyonu’nu başlatma konusundaki cesur kararı, başkanların yaklaşık 50 yıldır konuştuğu, ancak hiçbir başkanın yüzleşme cesaretini gösteremediği bir gerçeğe dayanmaktadır: İran, ABD ve Orta Doğu’daki birliklerimiz için doğrudan ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır. Ayetullah’ın kötü eli altındaki haydut İran rejimi, yıllar boyunca binlerce Amerikan vatandaşını ve askerini öldürdü ve sakat bıraktı, ve bu, Başkan Trump ile sona eriyor.”

“Her kafadan değişik sebepler çıkıyor”

Rubio, salı günü durumu düzeltmeye çalıştı ve ABD’nin savaşı İsrail yüzünden başlattığı fikrine karşı çıktı. Rubio, “Bu zaten olacaktı” dedi. “Başkan bir karar verdi ve verdiği karar, İran’ın balistik füze programının arkasına saklanmasına izin verilmeyeceğiydi.” Cuma günü, Teksas’a giderken, Air Force One’dan Trump’ın emrini verdiği ABD-İsrail saldırısı öncesinde, başkan Venezuela operasyonunu model olarak gösterdi. Analistler, İran’ın ideolojik ve acımasız rejiminin, Caracas’taki hükümetten farklı olduğu konusunda uyardı. Dışişleri düşünce kuruluşu Stimson Center’dan Kelly Grieco, “Burada başarı teorisinde, bunun nasıl işleyeceği konusunda kafa karıştırıcı bir şey var” dedi, “Ülkeyi yönetmek için aday olarak belirlediği bu kişiler, aday olduklarını biliyor muydular?” Grieco, planın İran rejiminin nasıl işlediğini anlamadan “hayal ürünü” göründüğünü söyledi. “Tarihsel olarak, iç politikayı yeniden şekillendirmek için hava gücünü kullanabileceğinize dair sağlam bir kanıt yok.” Sonuç olarak görünen şu; her kafadan değişik sebepler çıkıyor. Benim kanaatim, bu karar İsrail, daha doğrusu Netanyahu ağırlıklı.

“Son olaylar, çatışmanın dolaylı olarak Kıbrıs’a ulaştığını gösteriyor”

Soru: Savaşın Kıbrıs’a, adanın garantörlerinden İngiltere’nin üsleri bağlamında bazı yansımaları oldu. Kıbrıs Rum tarafının yaptığı askeri anlaşmalar da var. Bazı ülkeler “koruma” amaçlı savaş uçağı ve savaş gemisi gönderdi, bazıları göndermeye hazırlanıyor. Ne tür gelişmeler olabilir?

Prof. Dr. Yeşilada: Son olaylar, çatışmanın dolaylı olarak Kıbrıs’a ulaştığını gösteriyor. İran yanlısı bir milis grubu, örneğin Hizbullah tarafından fırlatıldığı düşünülen Shahed tipi bir insansız hava aracı, Ağrotur’daki İngiliz Hava Üssü’ne saldırdı. Avrupa ülkeleri, korumayı güçlendirmek için Kıbrıs’a deniz araçları ve hava savunma sistemleri konuşlandırıyor. Füze uyarıları ve insansız hava aracı tehditleri, üssü ve yakınlardaki sivil alanları yüksek alarma geçirdi. Bu olaylar, Kıbrıs’ın savaşın çevresinden, çatışmanın operasyonel çevresine geçtiğini gösteriyor. ABD-İran savaşı sırasında Kıbrıs’ta yabancı askeri yığılma, ciddi bir stratejik endişe kaynağıdır; bunun nedeni Kıbrıs’ın savaşma niyetinde olması değil, İngiliz üsleri ve coğrafi konumu nedeniyle çatışmayı çevreleyen askeri altyapının bir parçası olmasıdır. Bu durum, adayı misillemeye karşı savunmasız hale getirir ve bölgesel tırmanmaya maruz kalma riskini artırır.

Kıbrıs neden bir gerilim merkezi haline gelebilir? Askeri planlamacıların endişe duyduğu gerilim gerilim zinciri şöyle; Batı’nın Orta Doğu’daki operasyonları Kıbrıs üslerine dayanıyor, İran veya vekil gruplar bu üslere saldırıyor, NATO adayı askeri olarak güçlendiriyor, deniz ve hava kuvvetleri yakınlarda yoğunlaşıyor ve Doğu Akdeniz ikincil bir savaş alanı haline geliyor.

Bu dinamik, Kıbrıs’ın savaşa katılmasını gerektirmez; sadece oradaki askeri altyapının başka yerlerdeki operasyonları desteklemesi nedeniyle de ortaya çıkabilir. Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu arasında lojistik merkezi, istihbarat platformu ve denizcilik kavşağı işlevi görüyor. İran ve Batı güçlerinin dahil olduğu büyük bir bölgesel çatışmada, bu roller adayı NATO için hem değerli, hem de misillemeye karşı potansiyel olarak savunmasız hale getiriyor.

Kıbrıs’ta durum...

Soru: Bu arada Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait 4 F-16 savaş uçağı, Baf’ta bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü’ne konuşlandırıldı. Türkiye de Kıbrıs’ın kuzeyine F-16 savaş uçaklarını gönderiyor. Ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, “Yunan kuvvetlerinin bölgeye gelişinin Türk askerinin çekilmesi için iyi bir fırsat” olduğunu söyledi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da, “Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz” dedi. Kıbrıs’ın diğer iki garantörü Türkiye ve Yunanistan’ın Kıbrıs’a savaş uçağı göndermiş olmaları ne anlama gelir?

Prof. Dr. Yeşilada: Türkiye, İran savaşının Doğu Akdeniz’e sıçramaya devam etmesi ve Kıbrıs’ın giderek daha fazla çatışmanın ortasında kalmasıyla birlikte, Kıbrıs Türkleri’nin güvenliğini tehdit eden “düşmanca tutumlara” karşı harekete geçmekten çekinmeyeceği konusunda uyardı. Bu, pazartesi günü Ağrotur’daki İngiliz Hava Üssü’ne insansız hava aracıyla saldıran İran’ı hedef alıyor gibi görünüyordu ve Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tutumu, yıllar sonra ilk kez Yunanistan’ınkiyle aynı doğrultudaydı.

Dikkat çekici bir gelişme olarak, Türk Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde, bir Yunan Hava Kuvvetleri heyetinin önümüzdeki pazartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve bunu “güven artırıcı bir önlem” olarak nitelendirdiğini açıkladı. Aynı Yunan Hava Kuvvetleri’nin şu anda, Baf hava üssünde konuşlandırılmış 4 F-16 Viper uçağı ve Kıbrıs açıklarında konuşlandırılmış 2 firkateyni bulunuyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye’nin bölgedeki varlığıyla ilgili soruya ölçülü bir şekilde yanıt verdi; “Türkiye, Yunanistan’ın topraklarını savunma ihtiyacını anlıyor. Yunan uçaklarının ve gemilerinin varlığı, Kıbrıs’ın tüm nüfusunu korumak içindir” dedi. Yunanistan Savunma Bakanı’nın, son dönemde yaşanan bazı gelişmelerin ardından, Türkiye’yi ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını hedef alan cesur açıklamalar yaptığı bir sır değil. Yunan fırkateynlerinin ve F16’larının Kıbrıs’a konuşlandırılmasıyla birlikte, bazı Yunan milliyetçileri bunu, Türkiye’ye karşı bir güç gösterisi olarak görüyor. Bu beni endişelendiriyor çünkü onların herhangi bir yanlış hesaplaması, Türkiye’den hoşlanmayacakları büyük bir tepkiye yol açabilir.

Şimdi Türkiye, KKTC’ye 4 F16 konuşlandırmayı düşünüyor. 2 Yunan donanma fırkateyni ve 4 Yunan Hava Kuvvetleri F16’sının zaten güneyde bulunması göz önüne alındığında, bu kimseyi şaşırtmamalı. Dahası, yukarıda belirttiğim gibi, Yunanistan Savunma Bakanı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Yunan-Kıbrıs askeri iş birliği ve mevcut krizin Türkiye’yi KKTC’den askerlerini çekmeye zorlamak için bir fırsat olarak kullanılabileceği konusunda cesur açıklamalarda bulundu. Bu çok tehlikeli ve aptalca bir karar olur. Umarım sağduyu galip gelir ve kimse Kıbrıs’taki Türk çıkarlarını tehdit edecek yanlış bir adım atmaz. Sonuçtan hoşlanacaklarını sanmıyorum. Yunanlar Türk tepkisini kışkırtırsa, herhangi bir Avrupa gücünün Kıbrıs veya Yunanistan’a yardım etmek için acele edeceğine inanmıyorum. Ayrıca, mevcut bölgesel istikrarsızlık, İsrail ve Amerika ile İran arasındaki bu savaşı daha da yayacak ek belirsizlikleri kaldıramaz.

“Uzun süreli bir çatışma küresel stokları ciddi şekilde tüketebilir”

Soru: Bu savaşın, enerji ve ekonomi alanında nasıl etkileri olur, dengeler nasıl değişir?

Prof. Dr. Yeşilada: Petrol üzerindeki etkilerinin yanı sıra, bu savaşın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarını da etkilemesi muhtemel. Sadece petrol fiyatları yükselmeyecek. LNG, büyük gemilerle taşınan gazdır. Küresel LNG’nin yaklaşık %20’si de Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Katar, büyük bir LNG üreticisi. Eğer İran, Katar’ın LNG terminallerine saldırırsa, bu da arzı etkileyecektir.

İran’a yönelik saldırıları içeren 2026 çatışması, küresel enerji piyasalarında ani bir dalgalanmaya yol açtı; petrol fiyatları %7-9 oranında yükselirken, Avrupa doğalgaz fiyatları da Hürmüz Boğazı’ndaki aksama korkuları nedeniyle üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Çatışma, küresel petrol tüketiminin ve LNG ticaretinin yaklaşık %20’sini tehdit ederek, nakliye darboğazlarına ve deniz taşımacılığı maliyetlerinde keskin artışlara neden oluyor.

İlk saldırıların ardından, Brent ham petrolü ve ABD vadeli işlemleri önemli sıçramalar gösterdi, ancak 2022 zirvelerinin altında kaldı. Analistler, çatışmanın devam etmesi durumunda daha fazla sıçrama olabileceği konusunda uyarıyor.

Kritik Hürmüz Boğazı’ndan yapılan nakliye “neredeyse durma noktasına” geldi ve günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününü tehlikeye attı. LSEG verilerine göre, Orta Doğu’dan Çin’e 2 milyon varile kadar petrol taşımak için kullanılan çok büyük bir ham petrol tankerinin (VLCC) kiralama maliyeti, yıl başından bu yana üç kattan fazla artarak salı gün, günlük 170 bin doları aştı ve Nisan 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa doğalgaz fiyatlarında, arz güvenliği endişeleri nedeniyle ani ve keskin artışlar görüldü. Irak gibi büyük üreticiler, günlük üretimlerini şimdiden 1.6 milyon varil azalttı. Bazı analistler, etkinin geçici olacağına inanırken, uzun süreli bir çatışma küresel stokları ciddi şekilde tüketebilir ve küresel, özellikle Avrupa ve Asya enerji piyasalarını derinden etkileyebilir.

Küresel resesyon...

En kritik faktör Hürmüz Boğazı. İran’ın bu su yolunu fiilen kapatması, küresel petrolün yaklaşık %20’sini ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) %22’sini durdurdu. Brent petrol ilk 72 saat içinde yaklaşık %13 artarak varil başına 70 dolardan 90 doların üzerine çıktı. Goldman Sachs ve JPMorgan analistleri, Boğaz’ın 30 günden fazla kapalı kalması durumunda, petrolün 120 ila 200 dolar arasına fırlayabileceği ve bunun da neredeyse kesin olarak küresel bir resesyonu tetikleyeceği konusunda uyarıyor. Avrupa doğal gaz fiyatları, özellikle Katar LNG sevkiyatlarının durması nedeniyle, 2025 sonlarında görülen istikrarı bozma tehdidiyle tekrar yükseldi.

İran’ın petrol tesislerinin imha edilmesi tek başına fiyatları yükseltir, ancak gerçek piyasa şoku, küresel petrol ihracatının büyük bir bölümünü taşıyan Basra Körfezi enerji sistemindeki gerilimin tırmanmasından kaynaklanır. Eğer büyük tesisler yok edilirse küresel arz anında günde birkaç milyon varil azalacaktır. Petrol fiyatları muhtemelen keskin bir şekilde yükselecektir—piyasa koşullarına bağlı olarak kısa vadede varil başına 10-30 dolar arasında olabilir. Petrol marketi petrol vadeli işlemlerine "jeopolitik risk primi" ekleyecektir. Yüksek petrol fiyatları küresel ekonomiyi negatif etkiliyor. Enflasyon artacak, yakıt maliyetleri artıyor, ulaşım maliyetleri yükseliyor, gıda fiyatları artıyor, ekonomik büyüme yavaşlıyor. Enerji fiyatlarındaki ani yükselişler tarihsel olarak durgunluklardan önce gelir (1973, 1979, 2008). Finans piyasaları, Havayolu, nakliye ve imalat hisseleri düşüyor, Petrol şirketleri ve enerji ihracatçıları kazanıyor. Son savaş kaynaklı aksamalar zaten küresel enflasyon endişelerine ve piyasa oynaklığına neden oldu.

“En kötü senaryo, bölgesel bir enerji savaşıdır”

İran’ın petrol sektörünün uzun vadede yok olması durumunda; kısa vadede (0-6 ay), stratejik rezervler serbest bırakılır (ABD, Avrupa, Çin), OPEC üretimini artırır. Orta vadede (1-3 yıl), ABD kaya petrolü üretimi artar, Venezuela ve diğer üreticiler üretimlerini genişletir, enerji geçişine yönelik yatırımlar hızlanır. Zamanla piyasalar yeniden dengelenir, ancak jeopolitik risk nedeniyle fiyatlar yapısal olarak daha yüksek kalır. En kötü senaryoya gelince, gerçekten tehlikeli sonuç bölgesel bir enerji savaşıdır. Olası tırmanma zinciri; İran petrol tesisleri imha edildir, İran Körfez petrol altyapısına saldırır, Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği durdurulur, Suudi Arabistan/BAE üretimi etkilenir, küresel petrol arzının %10-20’si aksar. Bu durum, petrol fiyatlarını varil başına 150-200 dolara doğru itebilir ve küresel bir durgunluğa yol açabilir.

“Küresel bir savaşa dönüşmesi ihtimali, imkansız olmasa da, hala düşük bir olasılık”

Soru: Savaş nereye gider, genişler mi, küresel ve bölgesel düzen nasıl etkilenebilir? Buna 3. Dünya Savaşı diyebilir miyiz?

Prof. Dr. Yeşilada: İran çatışmasının, halihazırda, bölgesel askeri etkileri ve küresel ekonomik sonuçları var, ancak büyük güçleri kapsayan küresel bir savaşa dönüşmesi ihtimali, imkansız olmasa da, hala düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sekizini gününe girerken, savaş Orta Doğu’nun ötesine yayılıyor. İran’da, ABD-İsrail saldırılarında 1.230’dan fazla kişinin öldüğü bildiriliyor. İran Kızılayı’na göre, ABD ve İsrail cumartesi gününden bu yana İran’da en az 174 şehri vurdu. İranlı yetkililer, ABD ve İsrail’i okullar, hastaneler ve spor stadyumları da dahil olmak üzere sivil altyapıyı kasten hedef almakla suçladı.

İran, Körfez genelinde misillemeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 20 ABD askeri hedefine önemli hasar verdiğini iddia ediyor. İran, Azerbaycan ve Türkiye’ye insansız hava araçları ve füzeler fırlatmakla suçlanıyor, ancak İran her iki iddiayı da reddediyor. Çarşamba günü, NATO hava savunma sistemleri Türk hava sahasına doğru giden bir balistik füzeyi düşürdü. Cuma gün erken saatlerde, İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi’nde bir ABD petrol tankerine yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

“Trump yönetiminin İran’la savaşı, düşük getiriler ve yüksek riskler vaat ediyor”

Trump yönetiminin İran’la savaşı, düşük getiriler ve yüksek riskler vaat ediyor. Yönetimin aceleci ve düşüncesiz kararları, zaten zor olan durumu çok daha kötü hale getirdi. Anlaşmazlığı militarize ederek ve rejimin varlığını tehdit ederek, Trump yönetimi İran liderliğinin, tıpkı 2002-2003’te Saddam Hüseyin gibi, ABD’ye yapılacak herhangi bir tavizi kamuoyuna ve uluslararası alanda zayıflık göstergesi olarak görme olasılığını artırdı. Yönetimin, geçen yaz, askeri harekâta acele etmesi ve bu yılki kılıç sallamaları, askeri denklemi değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekteki diplomatik çabaları da engelleyecektir.

Bu arada, çarşamba günü, Türk hava sahasında engellenen İran balistik füzesiyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Hem Türkiye, hem de Kıbrıs’taki istihbarat ve diplomatik kaynaklar, Cyprus Mail’e füzenin daha önce bildirildiği gibi Kıbrıs’ı değil, aslında Türk ve ABD hava kuvvetlerinin ortaklaşa işlettiği Adana ilindeki İncirlik hava üssünü hedef aldığını söyledi. Bu açıklama, İran’ın NATO’nun ikinci büyük daimi ordusunu doğrudan hedef alabileceği ve çatışmanın daha da dramatik bir şekilde tırmanması riskini taşıdığı endişelerini artırıyor.

“Güney Kafkasya bölgesi, herkesin başına bela olacak”

İran, insansız hava araçlarının, Bakü-Ceyhan petrol boru hattını hedef aldığına dair haberler geliyor. Eğer doğruysa, bu İranlı yetkililer için gerçekten kötü bir hamle. Azeri güçleri İran sınırında. İkincisi, Türkiye Azerilerin arkasında. Üçüncüsü, ABD’nin Irak Kürtlerini silahlandırması da bir başka karışıklık. Güney Kafkasya bölgesi, herkesin başına bela olacak.

İlginç bir şekilde, jeopolitik rekabete rağmen, Türkiye genel olarak İran rejiminin istikrarını tercih ediyor. Türkiye’nin aslında istikrarlı bir İran’ı tercih etmesinin sebepleri var; Kürt ayrılıkçılığını önlemek, mülteci akışını önlemek, ticaret yollarını korumak, Irak veya Suriye’dekine benzer bölgesel kaosu önlemek.

Türk politika yapıcıları, genellikle İran’da rejim çöküşünün tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağını savunuyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne 4 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını, bunlardan birinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kürt milislerinin İran içinde genişlemesi durumunda, Türkiye sınırlı askeri müdahaleyi düşünebilir. Bu, mutlaka tam bir işgal anlamına gelmez; daha ziyade Ankara’nın Suriye ve Irak’ta Kürt isyancılara karşı kullandığı modelin aynısını izlemesi daha olasıdır. Türkiye, Kürdistan İşçi Partisi’ne (PKK) bağlı Kürt militan gruplarını büyük bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. Ankara, komşu ülkelerde faaliyet gösteren bağlantılı grupların Türk topraklarını tehdit edebileceğine inanıyor. Ankara, yakın zamanda PJAK’ın faaliyetlerini yakından izlediğini ve İran’daki çatışmanın genişlemesi durumunda grubun bölgesel istikrarı baltalayabileceği konusunda uyardı. Eğer İran hükümeti, savaş nedeniyle zayıflarsa ve Kürt milisleri Türkiye sınırına yakın bölgelerde toprak kazanırsa, Ankara bunu yeni bir militan sığınağının ortaya çıkması olarak algılayabilir. Kürt coğrafyası, çok ülkeli bir operasyon alanı yaratıyor, bu nedenle “yerel” hareketler, bölgesel hareketler olarak yorumlanıyor. Çatışma, baskınlar, saldırılar ve milislerin misillemesi yoluyla resmi bir bildiri olmadan genişleyebilir.

Bence, Türkiye’nin “PJAK’ı izliyoruz” söyleminden “harekete geçeceğiz” diline doğru tırmanan söylemi, İran-Irak sınır bölgesinde Kürt gruplarla bağlantılı İran saldırılarının doğrulanması, Irak hükümetinin İranlı Kürt muhalifleri zorla yerinden etme/silahsızlandırma girişimleri ve bunun başarılı olup olmayacağı ve İran içinde Kürtlerin sürekli toprak kontrolüne dair kanıtlar

izlenmesi gereken en önemli göstergelerdir.

