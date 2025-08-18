XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni, yarın gerçekleştiriliyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, yarın Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde açılıyor.

Açılışını Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yapacağı sergi saat 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Kültür Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ile birlikte, yarışmanın "Mimari Kategorisi"ne konu olan, Hakkı Atun ve Burhan Atun’un mimari eserlerinin eski fotoğraflarından hazırlanan özel bir fotoğraf sergisini de fotoğrafseverlerin izlenimine sunacak.

Osman ve Petek Cankoy’un kısa bir müzik dinletisi sunacağı ödül töreni ve sergi açılışında ödül heykelcikleri ve teşekkür belgeleri sergi açılışında sahiplerini buluyor.

Törende yarışmanın Başarı Ödülleri; Elif Yılmaz, Hasan Bağlar, Meltem Çelikeri, Ulaş Sönmez, Tevfik Ulual, Veysi Canateş ile Yeliz Sönmez’e Mansiyonları ise Besime Tanul, Elif Atamaz, Hiba Mokalled Topcuoğlu, Mehmet Gökyiğit, Ulaş Sönmez ve Umut Yolsal’a takdim edilecek.

Ayşe Gökyiğit’in Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü ve Elif Yılmaz’ın da Seçici Kurul Özel Ödülü’nü alacağı ödül töreninde En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü bu yıl, 9’ar fotoğrafı sergilenecek olan 2 fotoğrafçının, Besime Tanul ile Şerif Özege’nin olacak.

Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde gerçekleştirilecek XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin para ödülleri serginin tamamlanacağı 29 Ağustos Cuma gününden sonra Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu tarafından Kültür Dairesi’nde hak sahiplerine sunulacak.