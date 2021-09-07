Watt’ın ölümüne sebebiyet veren sürücü teminata bağlandı

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde geçtiğimiz Cuma akşamı yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Leyla Watt'ın ölümü ile sonuçlanan kaza sonrası tutuklanan araç sürücüsü zanlı A.B. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan zanlı A.B. teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu, 3 Eylül 2021 tarihinde Girne-Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında çift şeritli yolda Girne istikametine doğru seyreden A.B. yönetimindeki LS 067 plakalı araç ile o esnada anayolun karşıdan karşıya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'e sakini Leyla Watt'a çarptıktan sonra yolun kaldırıma çıkıp durduğunu söyledi.

Polis kaza sonucu yaralanan yaya Leyla Watt’ın kaldırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde hayatını kaybettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücüsü A.B.’nin tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 250'şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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