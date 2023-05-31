'VİRÜS' ALARMI!

Batuhan BORAKAN

Mağusa’da cuma akşamı iki hayvancının ağılında, küçükbaş hayvanlarda görülen “Koyun Keçi Çiçek Hastalığı” tespit edildi.

Cumartesi günü Tarım Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Komite toplanarak kararlar üretti, Mağusa’da Tuzla ve Güvercinlik hayvancılık bölgeleri karantinaya alındı.

Karantina kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri durduruldu, iki işletmede tespit edilen toplamda 35 küçükbaş hayvan ‘yasa gereği’ uyutularak gömüldü. Pozitif vaka sayısının artabileceği ifade edildi.

Pazartesi akşamı ülkeye ulaşan virüse karşı etkili 20 bin aşı hayvanlara salınmaya başlarken, mandıralarda ise dezenfekte işlemleri başlatıldı.

Bölgeye giderek karantinayı görüntüleyen YENİDÜZEN, hem yetkililer hem de hayvan üreticileriyle konuştu.

Karantinaya alınan hayvanları aşılayan Mağusa Veteriner Dairesi Memuru Savaş Hoşgör, Türkiye’den 20 bin doz aşı geldiğini, bu rakamın Mağusa, Tuzla ve Güvercinlik bölgelerine yeteceğini düşündüklerini söyledi.

Hoşgör, bölgedeki pozitif vaka sayısının 35’e yükseldiğini, pozitif vakaların “yasa gereği” uyutularak gömüldüğünü ifade etti.

Ülke genelinde ‘350 bin’ küçükbaş hayvanın olduğunu söyleyen Hoşgör, “Umarım hastalık başka bölgelere yayılmaz yoksa bu işin altından kalkamayız, şuan da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

16 hayvanının test sonucu pozitif çıkan ve 7 hayvanında daha “Koyun Keçi Çiçek Hastalığı” belirtileri olduğunu söyleyen Mağusalı hayvan üreticisi Ali Tezcan, “Pozitif çıkan hayvanlarımın hepsi hamile ve tüm hayvanlarım imha edilecek, çok büyük zarara uğradım” dedi.

Tezcan devletin imha yerine başka bir çözüm yolu bulması gerektiğini ifade ederek, Kurban bayramının yaklaşmasından dolayı kuzularının bir kısmının kaporasını aldığını belirtti “kuzularımı koruma altına aldım, onlara da bulaşırsa batarım” şeklinde konuştu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Mustafa Naimoğulları ise, söz konusu virüsün “ithal değil, olumsuz çevre şartları nedeniyle ürediğini, ardından da hızla bulaşmaya başladığını” söyledi, hızlı adım atılması sonucu salgının önüne geçildiğini ifade etti. Naimoğlulları, “Bana ulaşan yeni bir vaka henüz olmadı” dedi, aşılamanın ardından hayvan etlerinin tüketime sunulmasında herhangi bir sorun olmayacağını söyledi.

Hayvan üreticisi Ali Tezcan:

“16 hayvanımın test sonucu pozitif çıktı, 7 hayvanımda daha belirtiler var”

Hayvanlarından 16’sının test sonucu pozitif çıkan ve 7 hayvanında daha “Koyun Keçi Çiçek Hastalığı” belirtileri olduğunu söyleyen Ali Tezcan isimli hayvan üreticisi, “Test sonucu pozitif çıkan hayvanlarımın hepsi hamile ve tüm hayvanlarım imha edilecek, çok büyük zarara uğradım” dedi.

“Devlet, imha yerine başka bir çözüm yolu bulmalı”

“Bu virüsü araştırıp pozitif olan hayvanlarıma ilaç tedavisi uyguluyorum ve geçtiğini de gördüm” diyen Tezcan devletin imha yerine başka bir çözüm yolu bulması gerektiğini ifade etti.

Kurban bayramının yaklaşmasından dolayı kuzularının bir kısmının kaporasını aldığını ifade eden Tezcan, “kuzularımı koruma altına aldım, onlara da bulaşırsa batarım” şeklinde konuştu.

Mağusa Veteriner Dairesi Memuru Savaş Hoşgör:

“20 bin doz aşı geldi”

Mağusa Veteriner Dairesi Memuru Savaş Hoşgör, Perşembe akşamı iki üreticiden şikayet geldiğini söyleyerek hayvanların üzerinde değişik lezyonlar gördüklerini belirtti, “Cuma günü hayvanlara kan testi yaptık ve çıkan sonuçta ‘Koyun Keçi Çiçek Hastalığı’ olduğunu öğrendik” dedi.

Bu virüsün insana hiç bir şekilde bulaşmadığını ancak hayvanlara hava yoluyla bile bulaşarak ölüme sebep verdiğini söyleyen Hoşgör, Cumartesi günü kriz masası kurduklarını ardından Türkiye’den aşı getirerek virüsün henüz bulaşmadığı hayvanları aşıladıklarını, böylelikle bulaşmayı önleyebileceklerini ifade etti.

Türkiye’den; “Mağusa, Tuzla ve Güvercinlik bölgelerine yetecek kadar aşı geldiğini” söyleyen Hoşgör, ihtiyaç duyulması halinde daha fazla tedarik edilebileceğini belirtti.

“35 pozitif vaka tespit edildi, ‘yasa gereği’ uyutularak gömüldüler”

Hoşgör, 35 civarı pozitif vaka tespit edildiğini, pozitif vakaların “yasa gereği” uyutularak gömüldüğünü ifade etti.

Mağusa haricinde farklı bir bölgeden şikâyet almadıklarını ifade eden Hoşgör, “tüm Mağusa bölgesini karantinaya almış durumdayız. Hedefimiz; bu virüs daha fazla yayılmadan, üreticiye zarar vermeden ortadan kaldırmaktır” şeklinde konuştu.

Hoşgör, hayvan eti veya sütünde aşılardan kaynaklı herhangi bir kalıntının olmayacağını söyleyerek, “Her ihtimale karşı kesimler mezbahada kontrollü bir şekilde gerçekleşecektir” dedi.

“Umarım hastalık başka bölgelere yayılmaz yoksa bu işin altından kalkamayız”

Diğer bölgelerdeki hayvan üreticilerini de uyaran Hoşgör, “Üreticilerimiz önlemlerini dikkatlice almalı, Tarım Bakanlığı konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Karın, kulak arkası veya yüzünde değişik lezyonlar görülürse ilgili daireye başvurmanız gerekir” bilgisini paylaştı.

Ülke genelinde ‘350 bin’ küçükbaş hayvanın olduğunu söyleyen Hoşgör, “Umarım hastalık başka bölgelere yayılmaz yoksa bu işin altından kalkamayız, şuan da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Virüs ithal değil, olumsuz çevre şartları nedeniyle üredi ve bulaştı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Mağusa bölgesinde cuma akşamı iki hayvan işletmesinde virüsün tespit edildiğini söyledi.

İlk şüphenin klinik semptomlar üzerine gerçekleştiğini belirten Naimoğulları, “Bu semptomlar hayvanın tüysüz alanlarında, kuyruk bölgelerinde, memelerde, yüzünde çıkan lezyonlarla anlaşılabiliyor. Şüpheler üzeriniyse kan testi yapılıyor ve virüs varsa tespit ediliyor” dedi.

Söz konusu virüsün lağım sularından, çöpten ve sineklerden bulaştığını söyleyen Naimoğulları, “Virüs sözünü ettiğim yerlerde üreyip, hayvandan hayvana hızlı şekilde bulaşıyor. Sadece aynı ortamda meraya çıkması bile yeterli” ifadelerini kullandı.

Aynı virüsün 2020 yılında Karpaz bölgesinde de görüldüğünü, yine hayvanların karantinaya alınıp aşılandığını anlatan Naimoğulları, “Bu virüs 3 yıldır görülmüyordu, şimdi Mağusa’da çıktı” şeklinde konuştu.

Virüse karşı etkili olan aşıların Pazartesi akşamı itibariyle ülkeye geldiğini söyleyen Naimoğulları, “Yaklaşık rakamları 20 bini bulan hayvanların 6 aylıktan büyük olanlarının tümü aşılanacak” bilgisini paylaştı.

28 Temmuz’a kadar sürecek karantina kapsamında hayvanların izole altına alındığını ve 5 kilometrelik bir alanın da karantinaya alındığını belirten Naimoğulları, “Bir yandan da aşılmalar yapılıyor” dedi, aşılama işleminin yaklaşık bir hafta içinde sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Virüsün “ithal” olmadığını, “çevre şartlarının olumsuzluğundan kaynaklandığını” ifade eden Naimoğulları, yapılacak aşılama işleminin ardından hayvan etlerinin tüketime sunulmasında herhangi bir sorun olmayacağını söyledi.

“Gerekli önlemler hızlı alındığından, olayın büyüyeceğini düşünmüyorum” diyen Naimoğulları, “Bana şu ana kadar yeni bir vaka bildirimi gelmedi. Ama şüpheliler olabilir. Bu süreç takip edilecek” ifadelerini kullandı.